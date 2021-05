Hoy los invito a que estemos más unidos que nunca, juntos defenderemos Chihuahua: Maru

Las candidatas y candidatos de Acción Nacional en Chihuahua Capital tuvieron este viernes su gran cierre de campaña en estacionamiento del Estadio Monumental, al sur de la ciudad, en donde estuvieron acompañados por miles de chihuahuenses quienes asistieron a mostrar su apoyo y respaldo de cara a las elecciones del 6 de junio.

El cierre de campaña, fue encabezado por la candidata a la gubernatura por la coalición “Nos Une Chihuahua” del PAN-PRD, Maru Campos, quien agradeció el respaldo de los capitalinos y los llamó a votar este próximo domingo 6 de junio por los candidatos que tienen el respaldo que solo pueden otorgar los resultados dados previamente.

En su mensaje, Maru Campos reconoció que la ciudadanía está cansada de los candidatos que prometen cualquier cosa a cambio de votos y no están dispuestos a cumplir, rompiendo la confianza de la gente y olvidándose de sus compromisos.

Recordó, que en su tiempo al frente del Gobierno Municipal de esta ciudad, cumplió con sus promesas y compromisos, dotando de agua potable a más de 50 mil familias, logrando una cobertura universal de becas para los estudiantes que las solicitaron en tiempo y forma, disminuyendo los índices de violencia con una plataforma de videovigilancia , así como la conclusión de su administración sin deuda.

“Hoy los invito a que estemos más unidos que nunca, y juntos defenderemos Chihuahua. Porque los chihuahuenses tenemos ante nosotros un reto histórico”, agregó.

Aseguró, que ahora más que nunca, es un deber moral ir a votar, para frenar la locura política que estamos viviendo, y reconquistar los valores de justicia y libertad que siempre hemos defendido los chihuahuenses.

“Como todas las mujeres chihuahuenses, soy fuerte, y les digo que daré todo de mí para defender mi tierra. Ningún ataque o calumnia me ha frenado, y no me frenarán”, reiteró.

De igual modo, se comprometió a luchar con todo, como una madre a sus hijos, “siempre defenderé Chihuahua de quienes se quieren llevar nuestros recursos y nuestra libertad”.

“Pero sobre todo, quiero decirles que esta lucha la ganaremos haciendo el mejor gobierno que haya tenido Chihuahua, un gobierno que se dedique verdaderamente a servir a la gente, y no a servirse de ella, como lo hacen actualmente en el centro del país”, reiteró.

Al cierre de camapaña asistieron: Marko Cortés, presidente nacional del PAN; Marco Bonilla, candidato a alcalde; Olivia Franco, candidata a síndica; Rocio González, candidata a diputada por el Distrito 8 Federal; Laura Contreras, candidata a diputada por el Distrito 6 Federal; Georgina Bujanda, candidata a diputada por el Distrito 12; Alfredo Chávez, candidato a diputado por el Distrito 15; Mario Vázquez candidato a diputado por el Distrito 16; Carlos Olson, candidato a diputado por el Distrito 17; así como Karla Rivas candidata a diputada por el Distrito 18.

Link de video: https://we.tl/t-iGQI7hztTd

