Estoy lista para formar el mejor gobierno que haya tenido Chihuahua; refrenda Guerrero su apoyo a Maru

Como parte de su gira de cierres de campaña a lo largo del estado, la candidata a la gubernatura por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, encabezó un mitin en La Junta, municipio de Guerrero, donde fue recibida en un ambiente de jubilo y alegría por los asistentes.

Los guerrerenses respaldaron a la panista de forma contundente, expresándole su apoyo, así como reconociendo su fuerza y perfil competitivo, el cual, por medio de resultados, llevó dignidad y desarrollo a los chihuahuenses en la capital.

Por su parte, Maru agradeció el recibimiento de la gente, resaltando el espíritu de trabajo que la región representa, el cual será impulsado por las diferentes propuestas que su proyecto de gobierno encabeza, “si se puede, claro que se puede, se puede mejorar la vida de las personas, si podemos mejorar la seguridad del estado, si podemos reactivar la economía de los chihuahuenses y ser la potencia económica de México que sabemos podemos ser como estado” expresó.

Asimismo, Campos Galván convocó a los presentes a no perder la esperanza, a visualizar lo mucho que se puede lograr, a caminar unidos hacia el reto histórico que los chihuahuenses enfrentarán el día de la elección, día que será decisivo en la demarcación del futuro del estado de las próximas décadas.

“Que la respalda su trabajo, su experiencia, su responsabilidad y conoce perfectamente las necesidades del estado, es una mujer que ya ha dado resultados a la sociedad y que esos programas que tuvo en el municipio, seguros estamos que se van a replicar en todo el estado” mencionó Rocío Sarmiento.

Posteriormente, Saúl Domínguez, candidato a la alcaldía, detalló la inspiración y motivación que Maru ha contagiado a todas las candidatas y candidatos a lo largo de la entidad, los cuales se han fortalecido y motivado para seguir tocando los corazones de la gente.

Para finalizar, la candidata convocó a los guerrerenses a votar el próximo 6 de junio, cerrando filas hacia el proyecto que encabeza, y reiterándoles que esta lista para lo que viene, “desde pequeña me he preparado para servir a mi gente, me he preparado con estudios, con trabajo y, sobre todo, escuchando la voluntad y las necesidades de cada quien, y hoy les puedo decir que estoy lista, estoy muy lista para formar el mejor gobierno que haya tenido nuestro estado y para ser la primera gobernadora del estado de Chihuahua” refrendó.

En el evento estuvieron presentes y acompañando a la candidata, Alejandro Díaz y María Eugenia Baeza, así como la candidata a diputada, Rocío González, el candidato a alcalde, Saúl Domínguez y la líder rarámuri, Catalina Batista.

