Por: Francisco Flores Legarda

“Eres esclavo de aquello que bautizas con tu nombre”

Jodorowsky

Es la última semana de campañas electorales en México. Fuera pronósticos, también encuestas. Lo importante es convencer a quienes están confundidos por los mensajes de miedo y odio que con insistencia difunden, desde distintas plataformas, los conservadores. Hablan de comunismo como de una realidad inminente, sin preocuparse por demostrar lo que dicen, ni explicar que es el comunismo. Con seguridad impostada sostienen que en México hay una dictadura, pero por ningún lado ocurren masacres contra los opositores, tampoco hay censura a medios y periodistas.

Su paladín en contra de la corrupción y la impunidad, CXGG, no ha contribuido a profundizar en los casos de Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX, y del amparado hasta el 7 de junio, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Me atrevería a conjeturar que los conoce, al menos ha tenido encuentros). Se ha desentendido Claudio por completo de su causa, más bien de su pantalla engañabobos, pues se ha aliado con corruptos e impunes que están en el PRI, tanto como en el PAN y el PRD. Ahora lo suyo es evitar que MORENA alcance la mayoría calificada en San Lázaro. Lo que quieren sus aliados es no perder privilegios, más de lo que ya han perdido. El ciudadano de a pie les importa nada.

La derecha se envenena en su propia bilis, no se deslinda del saqueo del país durante su estadía en el gobierno, en los distintos niveles y poderes. Tampoco desmiente sus ligas con el crimen organizado. Creo que la situación de Cabeza de Vaca es una oportunidad, que debiera tomarla en la causa legal que le ofrece el desafuero. Esclarecer el origen de su fortuna y qué relaciones entabló para conseguirla. Pero no sé trata de él, tiene compromisos con Felipe Calderón y su banda. Lo que buscan en la próxima elección de diputados federales es un blindaje que los mantenga en la impunidad y en el disfrute de riqueza mal habida.

Durante estas campañas la derecha se ha visto asistida por dos consejeros del INE. Consejeros que de hecho han abandonado la neutralidad y son parte interesada. Una mayoría de MORENA en la cámara de diputados sería el catalizador para su salida anticipada del Instituto; la derecha también ha contado con el auxilio de jueces en la defensa de sus privilegios. Jueces que presumen honrar la letra en el papel, sin importarles cuanto se aparten de la verdad y la justicia a la que obliga el interés público, la cohesión social y el compromiso con las causas nacionales.

Por eso la derecha tiene que ser derrotada el próximo 6 de junio para no dejarle margen de maniobra, porque si es capaz de utilizar la guerra sucia también se puede animar a alentar la violencia. Son mentira y terror dos operaciones de la derecha previas al ascenso del fascismo. Con nuestro voto evitaremos esa posibilidad en la coyuntura actual.

No solo la izquierda debe terminar con sus discursos ya que muchos de ellos no tienen partido, y son peligrosos. La ultraderecha de todos los partidos son un peligro para el Estado, sino también MORENA y López Obrador. No solo se debe volver al pasado, conservadores y liberales son nuestra historio, hagamos la nuestra.

Profesor por Opción de la Facultad de Derecho de la UACH.

