Billete de un millón de bolívares no alcanza para comprar casi nada

Dinero en imagen

La economía de Venezuela sigue afrontado retos enormes. Con el billete de un millón de bolívares los venezolanos apenas y consiguen pagar una barra de pan o un boleto de autobús, esto debido a los altos precios.

Con un millón, aquí en Venezuela, no se compra nada, ni un caramelo”, declaró Francesas Orellana, una ama de casa venezolana.

Quizá muchos de nosotros podríamos creer que un billete de un millón de bolívares resuelve muchas de las necesidades económicas, pero no es suficiente. Los productos básicos para la dieta venezolana, tal como la harina de maíz, se venden “casi en dos millones”. Ante esto la ama de casa Orellana se pregunta: “¿qué va a hacer un billete de un millón?”.

Al vivir en una economía dolarizada, las y los venezolanos ni siquiera se molestan en calcular que el billete de 1 millón de bolívares se puede cambiar por 50 centavos de dólar.

Después de que el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la emisión de los nuevos billetes, en redes sociales muchos usuarios criticaron esta medida debido a que el bolívar ha sufrido la pérdida de ocho ceros en dos reconversiones monetarias.

En realidad, el valor del bolívar fue enterrado desde el 2008 por la inflación, fue una reconversión que eliminó 3 ceros a la moneda. Esto logró crear una ilusión de que el bolívar se mantendría fuerte, debido a que la hiperinflación terminó con su valor una década después.

Posteriormente, en el 2018 con el mandato de Nicolás Maduro se decidió eliminarle otros 5 ceros a la moneda. Es por eso que el nuevo billete fue recibido de una manera muy negativa.

De acuerdo con el análisis del economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, se prevé que la vida útil del billete dependerá del nivel de inflación. Este indicador podría cerrar el 2021 a una tasa anual de entre 1,200 y 1,500 por ciento.

Esto coincide con la opinión de los venezolanos, debido a que ni en las zonas más populares ni en las más lujosas creen que el billete tenga una vida larga.

No, eso no sirve ni para comprar un kilo de mandarinas, eso no va a alcanzar para nada”, explica Zenaida Ramírez, una comerciante que atiende su negocio en la calle.