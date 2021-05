Crisis en Venezuela | “Se va la luz y los equipos no tienen baterías”

Ante esta denuncia, BBC Mundo intentó hablar con el director del Hospital Victorino Santaella y con un vocero del Ministerio de Salud, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no obtuvo respuesta de ninguna de las partes.

La enfermedad y el ingreso

El personal de salud les había dicho a los familiares que era mejor no dejar el teléfono celular porque podía perderse.

Un guardia de seguridad ejercía de intermediario entre Jaime y su familia, y hacía posible el intercambio de cartas y la llegada de alimentos e insumos.

Con la poca fuerza que tenía, Jaime comenzó a relatar sus vivencias a la familia y a comunicarse por escrito con los médicos.

En algunas de las cartas a su familia vistas por BBC Mundo se quejaba incluso de que no le daban tratamiento.

“Habla con doctores para saber qué más comprar: antibióticos, esteroides, vitamina C, Centrum. Todos los días Dexametasona. Si no lo compro, no me lo ponen”.

“Aquí no siempre alcanza la medicina para todos, por eso pregunté para que me las compren. A mí casi no me las dan aquí. Se las dan solo sus amistades y a quien le mojan bien la mano[sobornan]. Son pocas las enfermeras para tantos, y pocas con calidad humana. Hablen con los doctores para saber qué más hay que comprar. Esteroides y antibióticos no me las dan si yo no las compro”.

También denunciaba que no le hacían exámenes médicos y que los que llevó desaparecieron.

“Yo traje una de casa [placa de tórax], con resonancia, y la perdí aquí”.

“Requiero un pote de boca ancha para orinar”

En sus últimas correspondencias preguntaba a su tía si les estaban dando a ellos el parte médico diario, porque él mismo no sabía nada sobre su estado de salud.

A los parientes solo les informaban sobre la saturación de oxígeno, dice a BBC Mundo Vivian, tía del fallecido.

“Tía, anoche tuve problemas de ansiedad, aceleración del corazón y falta de oxígeno, porque estoy pegado con tirro [cinta adhesiva] a la manguera del punto de la pared, y le falta un acople. El tirro resuelve por un rato, pero es tanta la presión de oxígeno que es difícil encontrar la válvula”.

El suministro de oxígeno además estaba comprometido porque había fallas eléctricas. Su familia se dio cuenta, una vez que murió Jaime, de que el hospital tenía problemas de suministro de electricidad.

El paciente alertó varias veces sobre esos problemas al personal médico, según se lee en las cartas.

“Mosca [Atención] con falla eléctrica de hoy, Por fa”.

Jaime también pedía comida extra a sus familiares para el personal de salud.

“Siempre pongan unas galleticas, yuca o jugo de más, con eso premio al personal”.

Y no sólo alimentos.

“Requiero un pote de boca ancha para orinar. Lo estoy haciendo en pote de agua mineral pero su boca es muy finita”.

“Las mazmorras”

Jaime, que en alguna de las cartas elogiaba al personal médico, estuvo cinco días en el sótano de emergencias, al que se refería como “las mazmorras”. Y contaba a sus allegados que no lograba que lo subieran a planta.

Los últimos 11 días de su vida los pasó en el piso 9 del hospital, un lugar que fue habilitado como terapia intensiva.

Allí narró las malas condiciones del área y el traslado que desde el sótano le hicieron por la escalera, porque el ascensor del hospital no funcionaba.

“Hola familia. Desde anoche estoy en UT Intensiva (piso 9), no estaba oxigenando mi sangre a pesar que días antes había recuperado algo de fuerzas, decaí y más después de un tratamiento (creo que solución con sulfato de algo). Eso me tumbó, sin contar la insalubridad, y la habitación inundada por todos lados”

A través de su cuaderno de notas, Jaime también se comunicaba con médicos y personal de salud.

“Con todo respeto, doctor, amanezco más débil que ayer. Tengo los labios rotos del frío y poca capacidad de movilidad (…) Anoche no dormí ni minutos, como días anteriores, solo me dediqué a luchar con lo helado del clima y el chorro exagerado de aire en la mascarilla”.

“Doctores, si es posible que me provean dos pedazos de gasas, uno seco y otro húmedo para ablandar costras y poder descongestionar fosas nasales. Sé que todo está escaso”.

“¿Qué debo mejorar para ayudarlos en el tratamiento? ¿Es viable limpiar fosas nasales?”

“Recomendación para sentarme ya que me duele todo: coxis, glúteos, piernas, caderas, hemorroides”.

“¿Es viable limpiar fosas nasales para mejorar fluidez de aire? Lo he hecho pero el sangrado y ronchas [llagas] son incómodas”.

“No me siento culpable, pero…”

La tía de Jaime aún no puede creer que su sobrino esté muerto.

“Cuando leía lo que escribía, al principio tenía mucha rabia”, le dice a BBC Mundo.

“El hospital no tiene la capacidad de infraestructura, improvisaron el piso 9 como área de terapia intensiva y además tienen una falta de personal importante”, denuncia.

También se queja de que no le dieran a su sobrino el antiviral Remdesivir, utilizado en el tratamiento contra la covid-19 aunque su eficacia no está probada.

La tía de Jaime cree que su sobrino podría haber tenido mejor posibilidades si se hubiera tratado en casa.

“Después fue que nos dimos cuenta de que en este sistema de salud es imposible que le pongan esas ampollas que valen US$100 cada una. Pero yo me pregunto por qué no me lo dijeron, hubiésemos hecho lo imposible como familia para comprarlo. Por lo menos no tendríamos esa sensación de que no hicimos nada cuando pudimos haberlo hecho”.

Vivian dice que también se enteró muy tarde de que en el centro no tenían cómo hacer químicas sanguíneas. Afirma que pagaron a un laboratorio privado para que fuera a tomar la muestra, pero ya era muy tarde: su sobrino murió cuando se conocieron los resultados.