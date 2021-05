Marko Cortés: “Hubo excesos en los gobiernos anteriores, pero el país avanzaba”

“Está claro que en México las cosas se hicieron mal. Hubo abusos y excesos, pero también a pesar de todo lo que ocurrió en los gobiernos del PRI y del PAN, el país avanzaba. Hoy el problema es que México está mirando para atrás, esta retrocediendo. Como ejemplo está la contrarreforma energética. Claro que se hicieron cosas malas, que se deben reconocer y no se deben repetir”, dijo.

En este sentido, Marko Cortés señaló que la principal enseñanza que les dejó el proceso electoral de 2018 es reconocer y aprender de esos errores. Además, consideró que cada vez hay más gente que está decepcionada del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que reconocer los errores. La gente evidentemente no quería que las cosas siguieran igual, y por eso es que en la desesperación votaron por un nuevo proyecto, pero hoy cada vez vemos más gente decepcionada preocupada, desesperada y ven en la coalición (PRI-PAN-PRD) una oportunidad para retomar el rumbo”, manifestó.

En sus críticas hacia Morena, el líder panista acusó que en solo tres años ha “destruido” programas y busca también acabar con las instituciones, los contrapesos y los “otros datos”.

Marko Cortés alertó que Morena busca tener el “poder absoluto” y esto, indicó, tendrá un costo importante para la democracia del país.

“(También) hay más robos que nunca, más secuestros, más homicidios, más extorsiones, más feminicidios. Hoy tristemente el 40% del territorio es controlado por la delincuencia, hay candidatos que no pueden hacer campaña”, lamentó.

“Con Va por México no confianza ciega”

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática anunciaron que mantendrán su alianza dentro de la Cámara de Diputados para la 65 Legislatura, sin embargo, esto no significa que habrá “confianza ciega”.

“Aquí no hay lealtad ciega, como ocurre en la Cámara de Diputados morenista, que aprueban reformas sin moverle ni una coma”, dijo Cortés.

El líder del PAN sostuvo que a pesar de aliarse con el PRI y con el PRD, sus históricos rivales, para este proceso electoral, el partido mantiene sus ideales y los defenderá en todos los cargos de elección popular que logre la coalición Va por México.

“Acción Nacional no ha claudicado a ninguno de sus principios. Lo que hemos hecho con el PRI y PRD es encontrar puntos de coincidencia, y esos son los puntos en los que iremos juntos, no quiere decir que en todas las votación iremos juntos, no se trata de eso”, enfatizó.

Incluso, manifestó que la confianza está puesta en los candidatos postulados por la alianza, pues son quienes deberán buscar cumplir los puntos de coincidencia que acordaron los partidos.