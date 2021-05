Chihuahua, al borde de crisis económica y social por sequía

Omar Brito

Al paso por las carreteras la crisis es evidente. La sequía se observa en los campos de cultivo, en las parcelas con animales de granja, en la ganadería… se huele.

En Chihuahua, uno de los 25 estados con sequía, y de los 16 que presenta el problema en el 100 por ciento de sus municipios, las montañas están secas, amarillas, los agricultores aún no deciden si sembrarán maíz o frijol este año, pues no ha llovido, al menos no lo suficiente. De no hacerlo, podría ser catastrófico, dijo a MILENIO, Salvador Alcántara, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

El panorama es desolador, la cuenca del Río Conchos refleja la situación al no llevar agua, está seco.

“Todos están en crisis y sobre todo puede haber un problema ecológico puesto que el Río Conchos está completamente seco, no corre ya el agua en el río (…) yo tengo 66 años de edad y es la primera vez que me toca ver el Río Conchos seco”, alertó.

Foto: Jesús Quintanar

Presa La Boquilla, al 24%; Las Vírgenes, el 17%: diputado

Una crisis ecológica y económica, pero también social y que podría atraer inseguridad, advirtió el diputado federal Mario Mata. Desde Delicias, Chihuahua, el legislador explicó la actual situación de las presas:

“En este momento la presa de La Boquilla tiene 706 millones de metros cúbicos, está al 24 por ciento y el plan de riesgos que es de 385 millones al 30%, quiere decir que nos faltan todavía 200 millones más por extraer, va a quedar en 500 pulgadas 500 millones la presa, prácticamente es un caudal ecológico es un volumen ecológico ya no extraíble.

“La presa Las Vírgenes tiene 17 por ciento; nosotros recomendamos que ya no se extraiga más por el riesgo de las fallas estructurales. La presa El Granero está con 113 millones, un 40%, esto es lo más bajo que a mí me ha tocado y el riesgo que tenemos actualmente es que si no llueve el año próximo no tendremos ciclo agrícola. ¿Qué significa eso?, pues más de 30 mil millones de pesos que no van a circular por estos municipios, que son la cuenca del Río Conchos desde Jiménez hasta Ojinaga, son 14 municipios donde el 85 por ciento de su Producto Interno Bruto es el sector agropecuario y que vamos a tener un problema social grave que esperemos y no se convierta en un problema de inseguridad”, consideró.

“Aquí viene mucha gente del sur del país; de Guerrero y Oaxaca a Michoacán, vienen a trabajar a los campos agrícolas, al no haber empleo y estar llegando mucha gente del sur y la misma gente de aquí, ya empezaron a incrementar las cuestiones de seguridad en las zonas pobladas del distrito. En los diferentes municipios ya empezó a haber robos a casa habitación”, coincidió, por separado, Alcántara.

Foto: Jesús Quintanar

México vive una de las sequías más generalizadas e intensas: NASA

La alerta ha llegado incluso desde la Agencia Espacial Estadunidense (NASA, por sus siglas en inglés) que difundió imágenes de México y advirtió que se está viviendo una de las sequías más generalizadas e intensas en décadas.

En un reporte difundido en su sitio oficial sobre ciencia, la NASA refiere que las grandes presas de todo México se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar.

Añadió que México se está acercando a una de las peores sequías generalizadas registradas y recordó que en 2011 las condiciones de sequia abarcaron 95 por ciento del país y provocaron hambruna en Chihuahua.

La actual condición ha provocado que se encarezcan productos básicos como el maíz, frijol, leche y carne, pero se prevé que también afectará muchos otros productos.

Foto: Jesús Quintanar

Sequía alcanza a elecciones

En el estado todos hablan, preocupados, de la sequía extraordinaria y desde hace años es un tema político, pero en año electoral es materia para las campañas, sobre todo a unos meses que se entregaron 400 millones cúbicos de agua a Estados Unidos como parte del pago del Tratado de 1944.

Está presente en las campañas electorales. “Aquí no hay espacio para un cobarde, como Loera que nos traicionó y entregó el agua de los chihuahuenses”, ataca el candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, en un spot a su contrincante de Morena, Juan Carlos Loera.

Y como se esperaba, fue uno de los temas principales en el debate entre candidatos el pasado 20 de mayo.

“Es necesario en Chihuahua crear el Instituto Chihuahuense del Agua, para que atendamos temas de tecnificación, de plancton y desde luego también la defensa de los intereses de los chihuahuenses… nunca más un gobierno que venga y nos robe el agua, como fue el caso de Morena”, expresó Graciela Ortiz, abanderada priista.

Loera respondió a los múltiples señalamientos: “se deberían de amarrar, pero a las llaves del agua de las colonias de Parral, donde no hay agua, durante los gobierno del PRI y del PAN tuvieron la oportunidad de atender el problema, nada hicieron para solucionarlo, al contrario; repartieron concesiones, apoyaron el saqueo, el huachicoleo de agua”.

Más allá de la política, agricultores, ganaderos, productores, pescadores y consumidores finales resienten esta situación.

Foto: Jesús Quintanar

MILENIO realizó un recorrido por el Río Conchos para conocer la situación desde su nacimiento, en San Juanito, Chihuahua, y la falta de lluvia en la sierra es parte del problema.

“Estamos donde inicia el Río Conchos, en la Sierra de San Juanito, municipio de Bocoyna, Chihuahua, y estamos precisamente al inicio pero va vacío, ya tenemos dos años de una sequía intensa aquí en la región, la verdad es que este año, este ciclo pasado de lluvias solamente nos cayeron dos aguaceros en los tres meses que normalmente dura esa temporada acá en la sierra y los cauces de los ríos están secos, no hay escurrimientos, estamos atravesando una sequía crítica que nos ha traído bastantes problemas sobre todo en el tema de la agricultura”, comentó Rafael Jaime, conocido agricultor y empresario turístico de la zona.

Ante el panorama, don Rafael hace un llamado: “Yo creo que aquí sí le tocaría a las autoridades hacer lo conducente en este tema, pero principalmente el patrón allá arriba, que nos eche el agua, que le abra la llave porque todas las zonas de riego están en los mismos problemas los ríos subterráneos se están secando, los riegos se van haciendo menos y sobre todo los hermanos de allá del centro-sur del estado que prácticamente no tienen riego, es desierto, batallan bastante más, no habrá cosechas este año, se nos va a complicar bastante más a todos los chihuahuenses”.

