Acusan a Harry por usar sus críticas a la familia real para “ganar millones”

Un comentarista real, dice que Meghan Markle y Harry han descubierto que las críticas a la familia real “valen millones”.

El príncipe Harry no parece reprimirse, ya que una vez más ha hablado del trauma al que se enfrentó como miembro de la realeza británica en la nueva serie documental “The Me You Can’t See”.

El duque de Sussex, en su nueva serie de Apple + con la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, habló sobre el trauma que ha enfrentado como miembro de la realeza británica, comenzando con la horrible muerte de su madre, la princesa Diana.

Harry, quien ha admitido una ruptura con su familia, deja al descubierto sus emociones en la serie con algunas revelaciones alarmantes y estimulantes.

La muerte de la princesa Diana en 1997, cuando el príncipe Harry tenía solo 12 años, habría afectado profundamente al joven real mientras se refugiaba en el alcohol y las drogas para aliviar el dolor.

Ahora, Robert Jobson, comentarista real, denunció al duque de Sussex durante una perorata, sobre su ejercicio de “hacer dinero”.

Jobson le dijo a Royal Beat que Meghan Markle y el agente del príncipe Harry han descubierto que los ataques del duque a la monarquía podrían valer “millones de dólares”.

El príncipe, que anteriormente hizo serias acusaciones contra la familia real en una entrevista con Oprah, reveló en una nueva serie con la misma presentadora que lidiaba con ansiedad y ataques de pánico luego de la trágica muerte de su madre, y criticó a su padre, el príncipe Charles por “haberlo ignorado”.

Harry también le dijo a Winfrey que comenzó a ver a un terapeuta hace cuatro años para salvar su relación con Meghan.

