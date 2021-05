Protestan en Chihuahua vs Amlo por malas políticas en educación y salud

Integrantes dela Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), se manifestaron de manera simultanea en toda la República en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de exigir detenga el regreso a clases sin antes vacunar al 70 por ciento del alumnado, pues en las aulas sigue el virus por COVID-19 y sería un homicidio colectivo volver sin inmunidad.

Lamentaron exista una mala política educativa y de salud, por lo que protestan en contra del regreso a clases presencial en las condiciones actuales.

“Los estudiantes creemos que aún falta mucho para que la pandemia esté domada, volver ahora nos pone en riesgo a todos. Las aulas no garantizan que no se propague el virus y se ha probado que la convivencia escolar aumenta hasta un 40 por ciento el contagio. No estamos dispuestos a regresar a las aulas sin que al menos el 70 por ciento de los mexicanos tengan el esquema completo de vacunación”, comentaron.

Agregaron que, el riesgo de movilizarse como estudiantes en el camión, en las propias aulas, lo solo los pone en riesgo a ellos sino a sus familias sumando en todo el país a 32 millones de ciudadanos propensos al virus.

“El regreso a clases sin inmunidad colectiva es homicidio colectivo”.

Comentarios