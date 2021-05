LeBron James de Los Angeles Lakers violó el protocolo al asistir a un evento, dice la NBA

ESPN

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, violó los protocolos de salud y seguridad de la NBA esta semana, dijo un portavoz de la liga a ESPN el viernes por la noche.

James fue uno de varios invitados de alto perfil presentes en un evento promocional de una marca de tequila que respalda a principios de esta semana antes del juego de play-in de los Lakers contra los Golden State Warriors.

La tequila se sirvió en una breve sesión de fotos al aire libre, y los invitados, incluyendo el artista Drake y el actor Michael B. Jordan, tuvieron que presentar una prueba de vacunación o un resultado negativo reciente de la prueba para poder asistir.

Incluso con esas medidas, James, quien se negó a decir si recibió la vacuna COVID-19, estuvo en violación de los protocolos de salud y seguridad de la liga.

“Es una violación de los protocolos acordados y, como lo hemos hecho en otros casos comparables en la liga, se abordó con el equipo”, dijo un portavoz de la liga a ESPN el viernes.

James y los Lakers, cabezas de serie No. 7, jugarán contra los Phoenix Suns, cabeza de serie No. 2 de la Conferencia Oeste, en el Juego 1 de su serie de primera ronda el domingo (3:30 p.m. ET, ESPN Deportes).

A pesar de ser el sembrado más bajo, LA está en una racha ganadora de seis juegos de cara a la serie Suns, con James de regreso a la cancha para las últimas tres victorias después de perderse 26 de los 28 juegos de los Lakers antes de eso debido a una lesión de tobillo.

Hace varias semanas, James explicó su proceso de pensamiento detrás de dejar de jugar partidos adicionales en la recta final, diciendo: “Al final del día, si no estoy al 100% o cerca del 100%, no importa dónde aterricemos [ en la clasificación]”.

Con ese razonamiento en mente, un periodista le preguntó a James el viernes si las consecuencias que conlleva ser colocado en los protocolos de salud y seguridad de la liga durante los playoffs (no estar disponible para sus compañeros de equipo de 10 hasta 14 días potencialmente) afectó su decisión de buscar la vacuna.

“Todo lo que hago fuera de la cancha depende de mi familia, para la mayoría, para el 99.9% de eso”, dijo James. “Así que se trata de la salud y la seguridad de mi familia, y a eso se redujo.

“Estar disponible para mis compañeros de equipo en la cancha es cuidar mi cuerpo. Hago todo lo que puedo para asegurarme de estar disponible tanto mental, física y espiritualmente también. Pero cualquier cosa de esa naturaleza, eso es todo en familia”.

Cuando el periodista le preguntó a James directamente si había recibido la vacuna, él respondió: “No es gran cosa”, riendo brevemente después de dar su respuesta.

La respuesta vaga fue consistente con lo que dijo James durante el fin de semana All-Star cuando se le preguntó por primera vez sobre sus planes para la vacuna.

“Esa es una conversación que tendremos mi familia y yo”, dijo en marzo. “Lo mantendré en privado.”

