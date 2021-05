Recibe Cruz Pérez Cuéllar propuestas de Inmobiliarios

Cruz Pérez Cuéllar, candidato para la alcaldía de Ciudad Juárez por Morena en la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, conversó con miembros de la asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a nivel nacional en México (IMPI) propuestas de la Asociación de bares y salones de baile de Ciudad Juárez.

Las y los integrantes de IMPI expresaron varias inquietudes que tienen que ver con su ramo entre las que hablaron de agilizar trámites ante las dependencias involucradas con los procesos, combatir las invasiones de casas y de predios, y revisar las zonas de riesgo por expertos de la localidad.

El Candidato Pérez Cuéllar, expresó que buscará a funcionarios y funcionarias que estén al frente de todas las dependencias de gobierno municipal que sepan lo que hacen y que sean empáticos con la gente que anda trabajando.

“Tenemos un problemón en Juarez de muchas casas abandonadas; primero tenemos que densificar. Me estoy comprometiendo a no apoyar a ningún nuevo desarrollo fuera de toda esta enorme mancha que ya tenemos, no hay manera de hacer algo más lejos, no aguanta la ciudad”, sentenció Pérez Cuèllar.

La organización está integrada por mil 800 socios en todo el país, y en ciudad juarez 36 asociaciones con un impacto e influencia directa de 14 mil personas que reciben sus servicios.

En el 2020, en ciudad juarez, se realizaron alrededor de 13 mil 843 cambios de propietarios, por un valor de casi 21 mil millones de pesos, habiendo generado impuestos y derechos a la tesorería municipal.

El Candidato Cruz Pérez Cuéllar reiteró que su gobierno se basará en cuatro principios regirán su administración como alcalde de Ciudad Juárez, que son la cercanía con la sociedad, honestidad, trabajo, mucho trabajo y gestión.

