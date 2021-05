Va Olson contra la discriminación laboral a personas de 50 años y mayores

Petición de habitantes del Distrito 17 que no encuentran oportunidad de trabajar

El candidato a diputado por el PAN del Distrito 17, Carlos Olson, impulsará desde el Congreso del Estado una reforma a la Ley Laboral para otorgar a personas de 50 años y mayores, oportunidad de seguir trabajando y sean incluidas en las diversas empresas, donde son rechazados y discriminados por el solo hecho de tener cincuenta años o más.

Olson destacó en crucero realizado en las Avenidas Juan Escutia e Industrias que “Legislaremos para que las personas de cincuenta años en adelante no sean discriminadas por las empresas, existen conceptos degradantes que aplican centros de trabajo a las personas de 50 años a más y no les dan la oportunidad de seguir trabajando, esta sentida petición me he topado a lo largo y ancho del Distrito 17”, dijo el abanderado panista.

“Habitantes de las diversas colonias integradas al Distrito me indicaron que por el hecho de llegar a los cincuenta años no encuentran trabajo, se les imponen trabas y al final no tienen la oportunidad de seguir laborando, esto es total discriminación, vamos a legislar y cambiar la ley a fin de que las empresas no discriminen a nadie por la edad a alguna discapacidad”, sentenció.

Dentro de su agenda diaria de trabajo el candidato realizó recorridos por el tianguis de la colonia Industrial, en calles de la Valles de Chihuahua, la Revolución y Los Naranjos en donde platicó con habitantes de esas zonas.

