Pachuca desea que Cruz Azul les ataque

Luego de haber empatado sin goles ante Cruz Azul en las semifinales de ida del Torneo Guardianes Clausura 2021, Paulo Pezzolano, director técnico del Pachuca, compartió que espera un partido igual de cerrado en la vuelta. No obstante, también adelantó que ellos buscarán salir a proponer.

“Va a ser similar al partido de acá. Creo que Cruz Azul no se va a regalar en ningún momento porque es su manera de jugar, ojalá viniera a atacarnos porque nos genera espacios, pero no lo va a hacer porque no lo ha hecho mucho y nosotros ser inteligentes y ser ofensivos, ser verticales y buscar el gol. Ojalá se nos dé rápido y si no, se nos dará en el minuto que se nos tenga que dar.

Nosotros sabemos que estamos a un gol y Cruz Azul va a estar a dos goles, es así. Con el 0-0 tenemos la oportunidad hasta el último minuto de pasar nosotros. Tratar de no cometer errores porque arriba son letales”, comentó el estratega uruguayo, refiriéndose al encuentro que se llevará a cabo el sábado en el Estadio Azteca.

