MORENA; LA DEBACLE

Por: Luis Villegas Montes

Las encuestas —por mucho que se diga que no son instrumentos de fiar porque se pueden manipular por quien las paga—, dicen muchas cosas. Si no, no habría tanta gente interesada en pagarlas.

Pues bien, las encuestas, esas de las que el presidente de la República se sentía tan ufano hace unos meses, esas que celebraba con su cínica y espantosa sonrisa de medio lado que lo caracteriza, les están dando a su partido un soplamocos.

En números gruesos, MORENA pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, misma que ostentaba con total impunidad y que le permitió a López Obrador realizar las locuras que quiso y las que no quiso también, visto que había cada chiva frenética capaz de cualquier dislate.

Para mantener el control, MORENA necesitará de todos sus aliados, empezando por la prostituta política por antonomasia, el Partido Verde, y el, ¡Ay!, Partido del Trabajo (PT),[1] que como van las cosas en México, pronto tendría que desaparecer, dado que trabajo, trabajo, lo que se dice trabajo, cada día hay menos en el país, gracias a las burradas del Cabeza de Pañal.[2]

Demostración brutal, pública e innegable, de la ignorancia criminal de AMLO, es lo que ocurrió el día de ayer, miércoles, cuando le reclamó al Banco de México (BANXICO) que no hubiera entregado el dinero que la institución otorga usualmente al Gobierno federal por concepto de remanentes. López Obrador sugirió que había cierta “intención” detrás de dicha decisión: “Tendrían ellos qué explicar […] por qué en otros sexenios sí había remanentes, o sea, en las administraciones pasadas, y ahora no hubo”.[3]

Urgencia que lo vuelve loco porque necesita dinero, mucho dinero, para financiar las campañas de sus candidatos que, de sur a norte, hacen agua por todos lados y están a punto de hundirse.[4]

Ignorancia y locura, que lo hacen tomar decisiones que demuestran su insensibilidad, su despotismo y su desprecio salvaje por las clases económicamente débiles, esos pobres que juró proteger y que, una y otra vez, han sido víctimas de su indolencia. No se trata solo de los muertos de Tlahuelilpan o de sus paisanos —a quienes no dudó en inundar sus tierras en forma intencional, dejándolos en una miseria peor a como estaban—, es la tragedia de la caída de la Línea 12 del metro, cuyos muertos solo merecieron para el presidente un rotundo y definitivo “al carajo”.[5]

Al carajo los muertos, al carajo los heridos, al carajo las víctimas, al carajo los pobres, al carajo los medios, al carajo los mexicanos, al carajo las instituciones, al carajo, al carajo, al carajo, al carajo con todo lo que no sean él y sus mentiras mañaneras, él y sus sueños de opio, él y el país mítico que se ha inventado.

Por lo pronto, en Chihuahua, es inevitable: pierde MORENA, vence la alianza PAN-PRD que encabeza Maru Campos y gana México.

Luis Villegas Montes.



