Estudiante Mexicana es nombrada ‘La Mejor emprendedora del Mundo’ en Entrepreneur Awards

Con tan solo 25 años de edad, la estudiante y emprendedora mexicana Roberta Elizondo, ha sido nombrada Campeona Global 2021 en los Global Student Entrepreneur Awards; certamen que organiza Entrepreneurs’ Organization (EO) y en el que compitieron más de 1,200 proyectos de distintas partes del mundo.

Como parte del certamen, este año se realizaron más de 100 competencias en 38 países; para así elegir a los 38 finalistas internacionales que compitieron virtualmente en la final global, que se llevó a cabo del 04 al 06 de mayo de este año.

Jessica Nunez, Presidenta de los Global Student Entrepreneur Awards, declaró: “Innovar, construir y administrar una empresa es una hazaña en sí misma. Estos estudiantes lo están haciendo, a la par de sus carreras académicas y durante una pandemia….Me inspira el pensamiento innovador, la madurez y la ambición de todos nuestros competidores, que se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor”.

EO Global Student Entrepreneur Awards, es un proyecto anual organizado por Entrepreneurs’ Organization, una red de apoyo a emprendedores que opera en 61 países y que a la fecha cuenta con más de 15 mil afiliados.

Erick Ponce, Presidente del capítulo México de GSEA, expresó sus felicitaciones a todos aquellos que formaron parte del proceso para llevar a México por segunda ocasión al premio global.

A su vez, recalcó la oportunidad que existe para todos emprendedores mexicanos como Roberta, que podrá generar gran impacto en su persona, comunidad y país: “Es momento de regresar a México como un ícono de oportunidades y de desarrollo para el ecosistema emprendedor”.

Como campeona mundial, Roberta Elizondo, originaria de Monterrey Nuevo León, se hace acreedora de un premio en efectivo de $25.000 dólares, además de tutorías, apoyo empresarial y acceso a la red de más de 15.000 emprendedores de Entrepreneurs’ Organization en todo el mundo.

Travelers with Cause, es el nombre del proyecto representado por Roberta, una empresa que busca transformar la industria del turismo y que actualmente ofrece viajes que contribuyen al desarrollo sostenible en más de 30 países. El objetivo principal de Travelers with Cause, es eliminar las barreras sociales y fomentar una nueva generación de viajeros conscientes y empáticos.

Sobre este reconocimiento, Roberta Elizondo Expresa: “Es el comienzo de una gran aventura, gracias a esta iniciativa creo mucho más en mí, tengo un equipo más fuerte, y he conseguido mucho apoyo de los más grandes emprendedores del mundo. Participar en los Global Student Entrepreneur Awards me brindó una red de personas excelentes que estoy segura, seguirán haciendo de este mundo un lugar mejor. Estoy muy agradecida por esta increíble experiencia “.

Este año; también se reconoció el trabajo de David Denis de Tanzania, quien obtuvo el segundo premio de US $ 10,000 para su proyecto CutOff Recycle, que actualmente emplea a más de 100 personas y ayuda a reducir la contaminación por desechos de cabello. Mientras que el tercer premio de US $5,000.00 Dólares fue para el colombiano Camilo Salinas, fundador de Residia, una app multiplataforma que facilita la comunicación en comunidades

Comentarios