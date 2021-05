Va Olson por reubicar el relleno sanitario y reforma a Ley de Desarrollo Urbano

Recorre calles del Fraccionamiento Romanzza y platica con vecinos.

En recorrido por el Fraccionamiento Romanzza, el candidato a diputado local por el Distrito 17, Carlos Olson, destacó ante vecinos que “va a trabajar coordinado con Maru Campos y Marco Bonilla para clausurar el relleno sanitario y llevarlo a otra zona donde no afecte a la comunidad, la problemática aquí es muy seria, antes de autorizar la construcción de esta zona habitacional debieron haber clausurado el relleno”, dijo.

“Vamos a trabajar de manera fuerte y apoyando a nuestros próximos gobernantes para reubicar el relleno sanitario a otro lugar, buscaremos gestionar los recursos necesarios para lograr este objetivo, que es sentida petición de quienes habitan este fraccionamiento”, reiteró el abanderado panista durante el recorrido.

“El relleno sanitario deberá de cumplir con todos los estándares necesarios y funcione con altas tecnologías que logren el manejo eficiente de los residuos y se aproveche el reciclaje de manera total, ese es uno de los objetivos prioritarios para esta colonia”, sentenció el panista.

También “voy a trabajar en una reforma exhaustiva a la Ley de Desarrollo Urbano, a fin de que no se autoricen fraccionamientos donde no se debe autorizar, los desarrolladores de vivienda están obligados a vender comunidad, no solo ladrillos, queremos servicios de calidad, parques, buenas calles con excelente conectividad, en eso trabajaremos desde el Congreso”, indicó.

