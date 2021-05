Llega Mario Delgado a Juárez a apoyar a Cruz Pérez Cuéllar

Juarez es Territorio Morena: Mario Delgado

“Con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, con el mismo esfuerzo que estamos haciendo, visitando a los juarenses vamos a trabajar por los próximos 3 años”: Cruz Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez, – Cruz Pérez Cuéllar, candidato para la alcaldía de Ciudad Juárez, por Morena en la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, recibió el apoyo total del presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, durante su gira por esta frontera.



Al candidato Cruz Pérez Cuéllar lo acompañaron su esposa Rubí Enríquez, y todas y todos los candidatos a diputaciones locales y federales, así como la planilla que integrara el cuerpo de regidores y regidoras.

Mario Delgado dijo que “Ya tenía muchas ganas de venir a apoyar a nuestro candidato, ya prácticamente presidente municipal de Ciudad Juárez, mi amigo Cruz Pérez Cuéllar; Cruz que gusto estar aquí contigo”

El evento que se realizó en Riberas del Bravo etapa 7, ante cientos de militantes y simpatizantes de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo.

“Va a ser un gran equipo con Juan Carlos Loera como gobernador y con “ya saben quién” y por supuesto con todos ustedes”, dijo Mario Delgado ante el micrófono para darle el espaldarazo a Cruz Pérez Cuéllar.

“Votar por Morena es votar por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, votar por Morena es votar es votar Por Cruz Pérez Cuéllar, que va a hacer equipo con el presidente, y votar por Morena también es votar por Juan Carlos Loera, el próximo gobernador del estado de Chihuahua”.

¿De qué se trata este 2021, es una decisión muy importante, para nuestro país, o seguimos adelante con la transformación o regresan los corruptos, o sigue la transformación, sigue morena”, a lo que la gente al unísono gritaba ¡Morena!.

Delgado dijo que la gente ve la diferencia y que hace muchos años que nuestro país no tenía un presidente honesto.

“Y sin subir impuestos, sin endeudar al país, y apretándole el cinturón al gobierno, ahora si alcanza para las pensiones d ellos adultos mayores, para las becas, los apoyos a las personas con discapacidad, los apoyos para el campo, los apoyos para la salud, para todas y todos, y no el privilegio para unos cuantos”, dijo Delgado.

En el evento en apoyo al candidato, también estuvo presente, el senador y delegado de Morena en el estado de Chihuahua, Jose Ramón Enríquez quien dijo estar muy contento porque la transformación va a avanzando con el triunfo de Cruz Pérez Cuèllar como alcalde de Ciudad Juárez.

“El proyecto de la 4T avanza en Ciudad Juárez, pero también en los otros 66 municipios, quiero agradecer todo el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes todos los días para llegar a las Victoria el próximo 6 de junio”, manifestó el senador Enríquez.

La gente esperaba entusiasmada las palabras del candidato Cruz Pérez Cuéllar, quien entre aplausos y porras al unísono gritaban ¡Presidente! ¡Presidente”.

Muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos porque estamos de lujo en ciudad Juarez, por la presencia de nuestro presidente nacional.

“Estamos en la recta final y tenemos todo para ganar, no solo la presidencia municipal, tenemos que ganar en Juárez los 9 distrito locales, los 4 distritos federales, porque van a ser nuestros aliados para ir al gobierno federal a pedir lo que Juárez necesita”, manifestó.



El Candidato Cruz Pérez Cuéllar dijo que este mismo año, se va a inaugurar la primera etapa de un gran parque, un parque digno.

“Aquí donde estamos vamos a hacer un parque en tres etapas, para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan practicar el deporte y así lo vamos a hacer en muchas partes de Juarez”.

Informó que este mismo año se va a inaugurar la primera etapa del parque de un parque digno, no vamos a perder el tiempo, vamos a llegar desde el primer día a empezar con la Transformación de la ciudad.

“Va a valer la pena, Ciudad Juárez, no es una comunidad que se construyó de la noche a la mañana, hay muchos pasajes de la historia que hablan de la grandeza de su gente, nos toca a nosotros tomar la estafeta para transformar a la ciudad”, sentenció.

