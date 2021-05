NBA Playoffs 2021: Todo lo que necesitas saber sobre los 20 equipos en competencia

ESPN

Los playoffs NBA 2020-21 (y el torneo play-in) finalmente están aquí. Y la cosa está tan abierta como siempre.

Pero antes de completer el cuadro de 16 equipos, Les damos un vistazo a la primera ronda del torneo de entrada, durante la cual dos equipos de cada conferencia asegurarán el séptimo octavo puesto:

Conferencia Este (Martes)

No. 10 Charlotte Hornets en No. 9 Indiana Pacers (6:30 p.m. ET, TNT)

No. 8 Washington Wizards en No. 7 Boston Celtics (9 p.m. ET, TNT)

Conferencia Oeste (Miércoles)

No. 10 San Antonio Spurs en No. 9 Memphis Grizzlies (7:30 p.m. ET, ESPN)

No. 8 Golden State Warriors en No. 7 Los Angeles Lakers (10 p.m. ET, ESPN)

Y sí, no es un error: los campeones defensores Lakers de hecho están luchando por sus vidas de postemporada en el torneo de play-in. Si pueden entrar al cuadro, un LeBron James y Anthony Davis saludables podrían convertir a los Lakers en uno de los cabezas de serie No. 7 o No. 8 más peligrosos en la historia de la NBA.

Los Lakers se encuentran entre los 20 equipos que aún compiten por el campeonato. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre cada uno de ellos, incluidos los desafíos más preocupantes, las estadísticas para tener en cuenta y los enfrentamientos más importantes en cada serie de primera ronda y enfrentamiento de entrada.

Después de una temporada baja llena de cambios, incluido un nuevo presidente de operaciones de baloncesto (Daryl Morey), entrenador (Doc Rivers) y dos nuevos titulares (Danny Green y Seth Curry), los Sixers se sentaron en la cima de la Conferencia Este durante la mayor parte de la temporada y terminaron con el mejor record del Este. Una gran razón fue el juego de Joel Embiid, quien cuando estuvo disponible, pudo haber sido el jugador más dominante de la NBA en la mejor campaña de su carrera.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

¿Puede este equipo anotar lo suficiente? Dejando de lado el obvio potencial de lesión, nadie cuestiona la capacidad de Philadelphia para jugar una defensa asfixiante cuando está completo. Pero la segunda unidad defensiva de los 76ers es superior a la ofensiva número 13 del equipo, que tiende a empantanarse, especialmente cuando sus tiradores de tres puntos comienzan a fallar. Luego está el problema de anotar al final de los juegos, que ha sido un problema en Philadelphia durante años, y queda por ver si el equipo de esta temporada lo resolverá.

