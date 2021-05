Joe Biden recuerda que hay viajes por aplicación gratuitos para irse a vacunar en EU

24 hORAS

“Ayude a correr la voz: desde el 24 de mayo hasta el 4 de julio, Uber y Lyft ofrecerán a todos en Estados Unidos viajes gratis hacia y desde los sitios de vacunación Covid-19”, escribió el mandatario estadounidense.

El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, recordó a los estadounidenses que los servicios de Uber y Lyft ofrecerán viajes gratuitos a todas las personas que quieran vacunarse contra Covid-19.

“Ayude a correr la voz: desde el 24 de mayo hasta el 4 de julio, Uber y Lyft ofrecerán a todos en Estados Unidos viajes gratis hacia y desde los sitios de vacunación Covid-19”, escribió el mandatario estadounidense.

Help spread the word: From May 24 until July 4, Uber and Lyft will offer everyone in America free rides to and from COVID-19 vaccination sites.

La Casa Blanca informó que el gobierno llegó a acuerdos con Uber y Lyft para las próximas dos semanas, como parte del impulso para administrar, al menos, una dosis del inmunológico a 70% de los estadounidenses para el Día de la Independencia.

El Wall Street Journal reportó que el gobierno no le paga a las compañías, pero la administración Biden comparte datos de alrededor de 80 mil sitios de vacunación en todo el país.

El acuerdo se da luego de que varios estados han solicitado menos lotes debido a la que la demanda ha caído.

El rastreador de vacunas de Bloomberg reporta que al menos 46% de los estadounidenses han recibido una inyección, mientras que 34.8 por ciento están vacunados.

En las aplicaciones una nueva función permitirá a los usuarios seleccionar un sitio de vacunación -cercano a sus hogares-; sólo tendrán que seguir las instrucciones para canjear su viaje, de ida y vuelta, al centro de vacunación.

Comentarios