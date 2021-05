Las revueltas elecciones 2021

Por: Rocio Alejandra Castillo Cervantes

Faltan 21 días para la cuestionada elección, que pone en juego, en esta polarizada sociedad; desde nuestras libertades, hasta la manera como conocemos la democracia, lo que es un hecho es que se ha desatado una ola de violencia contra los candidatos abiertamente, además de que desde Palacio Nacional se han utilizado las mañaneras que debieran de ser para difundir información sobre estrategias de gobierno, aplicación de vacunas o todo aquello que conlleve a una mejora económica de nuestro país, ha sido aplicada la estrategia mediática sobre la palabra REELECCIÓN, ya sea para hacer enojar a los adversarios, o mero distractor, ha puesto en jaque la idea de atacar al principal árbitro electoral e incluso tener la facultad de desaparecerlo.

No es agradable que desde el poder se desacredite el principal termómetro de la democracia en el país, ya que viendo en retrospectiva la democracia es algo que al menos a este país le ha costado mucho ganar, hace más de treinta años la alternancia en el país era considerada de cierta forma impensable, la generación que nacimos durante los finales de los 80 ́s, ya nacimos conociendo la alternancia en el poder, de cierto modo la estabilidad económica, quizá creciendo poco; pero la economía creciendo, y de muchas formas la civilidad política.

Me preocupa como analista, volver a décadas donde el poder estaba concentrado en el gobierno federal, donde las devaluaciones eran el pan de cada día, incluso donde los “apagones de luz” eran constantes; además es preocupante el hecho de la desaparición del INE, porque caro o no, es un árbitro y referente en la democracia; gracias a éste órgano se ha logrado alternancia, respeto por las elecciones, confianza por parte de la ciudadanía por salir a votar; creo que es tiempo de que la generación de finales de los 80 ́s empecemos a preocuparnos por la estabilidad de este país, tanto política y económicamente, dejemos la apatía sobre la manera de gobernar, y creo también que es tiempo de que la generación cambie la manera de gobernar al país ¿Por qué? Porque creo firmemente que hay perfiles preparados, pero para gobernar se necesita estructura, no sólo ocurrencias o autoritarismos, no estamos dispuestos a perder incluso la libertad de expresión, es necesario que se tome el rumbo correcto en torno a la vanguardia y no hacia modelos económicos pasados, no importa la izquierda o la derecha; pero sí el hecho de que en el país tampoco es necesario un gobierno dictatorial, como lo fue Porfirio Díaz, tampoco es necesario una economía controlada por el estado o monopolios, perjudicando las fuentes de empleo; lo que es un hecho es que se necesita la mano de los empresarios para que se genere riqueza y exista la inversión pública; cuando en 2018 se votó por un cambio fue por la decepción de la calidad de políticos con las que se contaba.

La mayoría decidió… ¿pero ahora estarías dispuesto a que decidieran por ti?, las mayorías deben seguir teniendo el derecho de decisión, pero como ciudadanos debemos al menos informarnos sobre la decisión más conveniente hacia el rumbo del país y de la historia. Es mucho lo que está en juego.

Gracias.

