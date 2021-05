Chihuahua, que el mal ejemplo cunda.

Por: Luis Villegas Montes

En este momento, los ojos de México y el Mundo deberían estar puestos en Chihuahua.

Así es, no hay necesidad de esperarse un año más o dos para constatar los estragos de un gobierno a cargo de un loco inepto. Aquí y ahora, tendrían que estar nuestros paisanos y darse una vueltecita por estas tierras, para entender que un voto por MORENA es un voto por un gobierno como el de Javier Corral. Es decir, cinco años perdidos en frivolidades, estupideces, mentiras y autoengaños. Cinco años ni siquiera echados a la basura, porque recuperarse de los dislates de la actual administración va a tomar décadas.

Cada vez que un paisano, allá en California, Chicago, Dallas o Denver —desde su camionetón 2020 y tragándose un lonche de seis pisos— tenga ganas de opinar sobre la 4T, o MORENA, o sobre los “logros” de la administración amlista, sería bueno decirle: “¡Hei, yu! No te vayas tan lejos neogüerito, ven p’acá” para luego asomarlo al pozo ciego de esta administración local que ha sido un tormento para los chihuahuenses, excepto los dos o tres que se han beneficiado sustancialmente al abrevar en sus aguas no tan mansas.

Cada que a una compatriota, o compatrioto, allá en Oaxaca, en Guerrero, o más cerquita, por aquí en Durango o Zacatecas, le subiera al rostro, o se le reflejara en los ojos, la duda de si, en efecto, el Gobierno de MORENA representa el peor Gobierno que México ha tenido o tendrá jamás, sería bueno pedirle —con el cuento de que Chihuahua es valiente, noble y leal, que la carne de bovino (Hereford, Brangus, Charolais o Angus, usted elija) es de primera, que el asadero no tiene progenitora y que sí, que puede ser que halle chile chilaca a ocho pesos kilo— que se viniera a pasear por estas tierras y ver cómo los índices de criminalidad han crecido exponencialmente (más de 10 mil homicidios en apenas cuatro años[1]) y cómo, en 2020, Chihuahua cerró como el segundo Estado con más mujeres víctimas de homicidio doloso (conste que así lo afirma el amigo del alma de Javier Corral, Juan Carlos Loera, el candidato de MORENA[2]).

Esas probaditas de realidad servirían para ejemplificar, de bulto, lo que un hombre que vive encerrado en sí mismo, ignorante de todo lo que no sea él y el mundito que se ha construido a fuer de cebollazos, con dos o tres idas fijas en su cabecita desquiciada, es capaz de hacer al frente de un gobierno. No hay que ir muy lejos, pues, para verificar los estropicios que una cabra (por no decirlo más feo y en aumentativo) puede hacer en unos cuantos años si se la deja suelta y sin correa.

Sería bueno que a ese hipotético ejercicio de fuereños viniendo a nuestras tierras a ver cómo masca la iguana por estos lares, los chihuahuenses respondiéramos devolviéndoles el favor y nos asomáramos a la realidad de otros espacios, de otras naciones. España, por ejemplo y para no ir muy lejos, Madrid, para ser más exactos, donde una mujer joven, guapa e inteligente, Isabel Díaz Ayuso, arrasó en la elección por la capital española.

Isabel Díaz despedazó al socialista Pedro Sánchez —otro imbécil de izquierdas, cargado de complejos, traumas y falacias— enfrentándolo con la contundente realidad de un gobierno embaucador, populista, autoritario e incompetente (igualito, en todo, a los de MORENA o al de nuestro Estado).

Como luego se dice: “el futuro ya está aquí”, obremos en consecuencia. Demos vuelta a la página de esta triste historia y sepultemos, en su cementerio, el recuerdo de ese par de fracasos llamados Javier Corral Jurado y Andrés Manuel López Obrador.

Vámonos con la única Candidata con la visión y la inteligencia necesarias para ponernos en el rumbo correcto; la única que ha demostrado, una y mil veces, contra viento y marea, de qué está hecha y de lo que es capaz, Maru Campos.

Recordémoslo: un voto por MORENA es un voto por la mentira, la violencia, la enfermedad y la muerte.

Luis Villegas Montes.

