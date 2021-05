Promocionaremos a nuestra gente: Miguel Riggs

Además tendremos una ciudad atractiva para que vengan los inversionistas

En sus recorridos por diversos foros y colonias, la gente le ha resaltado la falta de trabajo y carentes inversiones en la ciudad, y en base a esto Miguel Riggs expuso que esto será en varias etapas, una de ellas es de crear una ciudad con una buena imagen urbana, porque no es posible que los inversionistas lleguen al aeropuerto y vean una fea entrada hacia la ciudad. Son de las cosas que se fijan principalmente cuando visitan nuestra ciudad.

Mejoraremos todo ese recorrido hacia el aeropuerto, además de que beneficiará a las colonias aledañas,además estaremos rehabilitando las calles con más cuadrillas que estarán al pendiente de nuestras calles. Sobre todo que se tendrá un sistema que detecte los baches.

Si bien es cierto, es que las empresas son las que generan empleo y el gobierno crea todas esas condiciones para que se queden en la ciudad, es mediante esto que muchos buenos negocios no ven a Chihuahua como potencial para invertir, porque ven una ciudad que está descuidada, dijo Riggs Baeza.

“Como alcalde promocionaremos a nuestra gente y a la ciudad para que se queden a invertir, porque tenemos gente capaz para estos nuevos proyectos, por eso debemos despertarlos y explotar ese potencial que tiene la gente de Chihuahua”

Una de las principales funciones que se tendrán, es que le daremos buenas condiciones, facilidades y un seguimiento en los trámites de estos nuevos negocios para que se asienten en la ciudad, porque muchos de ellos han venido y no se quedan porque sienten que es una ciudad sucia con obras fuera de orden y que el gobierno no tiene empatía con estas inversiones. Son los negocios quienes generan mejores empleos pagados, y hasta ahorita no hay alcaldes que le estén dando esa visión a nuestra ciudad y más ahora que venimos de una fuerte pandemia, dijo Miguel Riggs.

