Igualdad de oportunidades para todos con el Seguro Popular Estatal: Carlos Olson

“Vamos a traer servicios médicos dignos para los chihuahuenses”, dijo

Ante habitantes de las colonias Alamedas y Aeropuerto, el candidato panista a diputado por el Distrito 17, Carlos Olson, ofreció al llegar al Congreso del estado, trabajar intensamente para reactivar el Seguro Popular Estatal y ofrecer a los habitantes de este gran distrito servicios de salud dignos, buenos que resuelvan sus problemas de salud, como se hacía antes.

Olson desde temprano realizó crucero en las Avenidas Fedor Dostoievsky e Industrias, donde dialogó con los miles de automovilistas que circulan por esa importante zona y se comprometió a trabajar de manera coordinada con la próxima gobernadora del estado Maru Campos y el siguiente Alcalde de la capital Marco Bonilla para hacer realidad de nueva cuenta el Seguro Popular Estatal que sin duda dejará muchos beneficios a la mayoría de la población.

En reunión con habitantes de la colonia Alamedas Olson dijo que “vamos a darles igualdad de oportunidades, que tengan la mejor atención médica y que no falten los medicamentos, en este rubro tan importante y sentido, ya que hoy mucha gente que no cuenta con servicio médico y aun con él, no puede acceder a servicios de especialistas, o a la farmacia, donde abunda la escasez de medicinas, el Seguro Popular instaurado por los gobiernos del PAN hasta trasplantes de órganos realizaba, de la mano de Maru Campos reactivaremos ese buen servicio que hoy se extraña en Chihuahua”.

También en la colonia Aeropuerto el abanderado albiazul destacó ante colonos “el compromiso de llevar los servicios de salud dignos para todos, aquí en este populoso sector mucha gente utilizaba el Seguro Popular y se sentía protegida, hoy no es así pero trabajaremos intensamente para ofrecer de nueva cuenta este gran servicio”, dijo.

