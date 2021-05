La Razón

Causa furor en las redes.

Ángela Aguilar se volvió tendencia en los últimos días por su aparición en la pelea del “Canelo” Álvarez; usuarios se han interesado en su vida privada.

Ángela Aguilar se volvió tendencia en los últimos días tras su interpretación del Himno Nacional mexicano en la pelea de “Canelo” Álvarez.

Sin embargo, antes de que este hecho pusiera a Ángela Aguilar en medio del ojo público sus fans y los usuarios de Internet han estado interesados en la vida privada de la joven cantante.

A lo largo de su carrera musical, Ángela Aguilar se ha enfrentado a varios rumores sobre supuestos noviazgos en los que hasta la han emparejado con Christian Nodal, actual novio de Belinda, y con famosos tiktokers.

¿Quién es el novio de Ángela Aguilar?

La cantante Ángela Aguilar ha revelado en algunas entrevistas y hasta en su canal de YouTube que es muy cuidadosa de su vida privada y que en caso de que llegue a tener novio no lo hará de conocimiento público.

“Ni novio he tenido y hasta me quieren sacar casada…Yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga novio, por qué, porque no se me hace decente. O sea, siento que como persona famosa no puedes hacer esas cosas. Pero, cuando me vaya a casar y así, ya les aviso y ni se van a dar cuenta por qué van a decir ni novio tiene y luego está casada”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Sin embargo, a Ángela Aguilar no le faltan pretendientes, hasta un tiktoker estaba dispuesto a llevarle serenata.

“Amigos han escuchado la canción, cómo quiera te va a correr mi papá, imagínense llevarle serenata a Ángela Aguilar y de la nada salga Pepe Aguilar a correrte, ¡qué ofertón!, ¡Ángela Aguilar, yo jaló!”, expresó el influencer, después se arrepintió porque dijo que el papá de la joven es muy alto e imponente.

