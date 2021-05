Tom Cruise devuelve sus premios Golden Globes en protesta

La Botana

El actor ha regresado sus tres Globos de Oro a la HFPA como protesta por la falta de diversidad en la organización.

El atrevido actor Tom Cruise ha registrado su fuerte protesta contra la falta de diversidad de la HFPA y ha devuelto sus tres trofeos del Globo de Oro.

La estrella de ‘Misión Imposible’, Tom, se convirtió en la última estrella en protestar cuando devolvió sus premios a la HFPA en medio de informes de que NBC no transmitirá la ceremonia de entrega de premios anual de 2022.

Los Globos de Oro fueron objeto de escrutinio este año por la falta de inclusión y representación de sus miembros de la HFPA (Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood).

La superestrella de 58 años ganó previamente dos como mejor actor (Jerry Maguire y Born on the Fourth of July) y uno como mejor actor de reparto por Magnolia.

Tom Cruise se unió a Mark Ruffalo y Scarlett Johansson cuando pidieron a la industria que ‘se alejara’ de los Globos hasta que se implementaran reformas sustanciales. Amazon, Netflix y WarnerMedia han anunciado boicots a la HFPA.

