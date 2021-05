No se trata de quien promete más, se trata de fijarnos en quien ya dio resultados: Maru

En su visita a Ciudad Juárez, la candidata por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Valle del Sol y sus alrededores, ubicada en la zona noreste de la ciudad.

La panista fue recibida por el candidato de la alianza PAN – PRD a la alcaldía, Javier González Mocken y el candidato a sindico, Abelardo Valenzuela, así como por las candidatas a diputadas, Daniela Álvarez y Marisela Terrazas.

Los vecinos presentaron sus avances en el desarrollo de la zona, así como sus respectivas peticiones, las cuales se basaban en la necesidad de pavimentación e instalación de alumbrado público, y un plan de urbanización el cual conecte de manera correcta la colonia con los diferentes accesos de la mancha urbana.

Posteriormente, Campos Galván, expresó su admiración por la organización y capacidad de sacar adelante los avances expuestos, los cuales mencionó, plasman de manera perfecta los resultados que se pueden alcanzar cuando se trabaja en alianza por un objetivo común, tal como se llevó a cabo durante su administración en Chihuahua Capital, donde en conjunto con la sociedad civil organizada, sector privado y academia, se lograron resultados tangibles en favor de las y los chihuahuenses.

“Aquí estaremos cumpliéndole a Juárez y a Valle del Sol, no son dichos, no son promesas, esta campaña no se trata de quien promete más, se trata de fijarnos en quien ya dio resultados y se trata de ver quien puede cumplir lo que esta prometiendo” puntualizó Maru.

Por su parte, González Mocken, destacó el perfil competente y preparado que la chihuahuense representa, el cual expresó, trabajará de la mano con su gobierno, impulsando obras en infraestructura, servicios públicos y seguridad, las cuales regresen la dignidad que Juárez demanda, municipio que tanto ha dado a la entidad y tan poco se le ha retribuido.

Finalmente, la panista convocó a los juarenses a no perder la esperanza, a enaltecer el espíritu de fortaleza de los vencedores del desierto y a caminar juntos hacia las próximas elecciones del 6 de junio, las cuales dijo, serán determinantes para el futuro del estado.

