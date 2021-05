Billy Joe Saunders, operado con éxito y promete volver tras derrota vs Canelo

Récord

El boxeador británico confirmó que le rompieron en tres partes el pómulo.

Billy Joe Saunders reapareció luego de perder contra Saúl Álvarez y someterse a una operación de pómulo, de la cual no tuvo problemas.

Además, el boxeador británico confirmó que la mejilla se la partieron en tres, aunque promete que volverá a boxear.

“Gracias a todos por sus mensajes. Salí con la cuenca del ojo rota y mi mejilla se rompió en tres partes, pero la operación salió bien.

“A veces ganas algunas y a veces pierdes otras (peleas), pero no me sentí fuera de mi Liga, aunque un buen golpe me fue conectado y ya no pude ver. Gracias a todos los que lo vieron. Volveré. Que Dios los bendiga”, mencionó a través de una publicación de Facebook.

Por protocolo médico, Saunders no puede salir de Dallas, por lo que tendrá que esperar unos días más para regresar a Gran Bretaña.

