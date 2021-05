Reiteran guerrerenses apoyo a Maru: “Con tus propuestas, ímpetu y trabajo, vamos a salir adelante”

En un ambiente lleno de jubilo y esperanza, la candidata a la gubernatura por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, encabezó un automitin en Guerrero, donde fue arropada por los guerrerenses y personas de municipios aledaños, quienes acompañaron desde sus automóviles.

Durante su intervención, la panista agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido por parte de los chihuahuenses de esta zona de la entidad, la cual cuenta con un inmenso potencial, el cual será explotado llegando a Gobierno del Estado, por medio de estímulos, planes y trabajo conjunto.

“No podemos aumentar el rezago ni el alto costo de no hacer en Guerrero ni en el estado, yo les aseguro, yo les prometo que seguiré dando todo al limite de mis fuerzas y capacidades” mencionó Maru.

Del mismo modo, Campos Galván dio a conocer diferentes propuestas como la instauración del seguro popular en el estado, el cual beneficiaba a miles de chihuahuenses y fue eliminado por parte del gobierno federal, así como el apoyo en fondos, subsidios y créditos blandos para la reactivación económica de la región en los sectores agrícolas, ganaderos y fruticultores.

“Guerrero necesita un gobierno de avance como el que tu llevaste en Chihuahua, gracias por venir y por estar con nosotros, estamos seguros que con tus propuestas, con tu ímpetu y con tu trabajo, vamos a salir adelante” reiteró Saúl Domínguez, candidato a la alcaldía.

Para finalizar, Maru convocó a los presentes a seguir caminando juntos, fortaleciéndose y creando una gran alianza ciudadana rumbo a la próxima elección del 6 de junio, “no me voy a dejar vencer, ni me voy a dejar rendir porque no voy a dejar entrar a Morena al estado de Chihuahua” refrendó.

Cabe destacar, durante su gira por la zona noroeste, la candidata visitó los municipios de Madera, Temósachic, Matachic y Guerrero, fortaleciendo y acrecentando el apoyo de las y los chihuahuenses a lo largo y ancho del territorio

