Podrían presentarse lluvias para jueves y viernes de esta semana en la ciudad

Existen altas probabilidades de que se presenten lluvias para los días jueves y viernes de esta semana en la capital del estado, según informó la Coordinación de Protección Civil Municipal, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, por lo cual es importante tomar las debidas precauciones para evitar incidentes en el hogar y en la vía pública.

Para este lunes y martes se esperan cielos medio nublados, con temperaturas máximas de 33 y 30 grados Celsius y mínimas de 17 y 16° C, respectivamente; el miércoles será mayormente soleado, con temperatura máxima de 32 grados y mínima de 17; mientras que para el jueves y viernes el pronóstico indica probabilidad de lluvias por encima del 70 %, con temperaturas máximas que no excederán los 29 grados Celsius ni bajarán de los 14° C.

La dependencia municipal informó que, a pesar de que las temperaturas se mantendrán por encima de los 28 grados Celsius, en general será una semana con clima agradable y nublados casi todos los días, lo que permitirá mitigar la intensidad de los rayos del sol.

También pidió a los chihuahuenses acatar las recomendaciones que constantemente se emiten en los diferentes medios, referentes al calor por las altas temperaturas como evitar exponerse y exponer a los pequeños y las mascotas a tiempos prolongados bajo el sol, consumir líquidos abundantemente; y también por las lluvias que pudieran presentarse: ser precavidos al manejar bajo la lluvia, no cruzar corrientes de agua en las calles o arroyos y despejar desagües en casa para evitar inundaciones.

