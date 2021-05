Especialistas de box no ven a ‘Canelo’ Álvarez como un ídolo del pugilismo mexicano

as.com

A pesar de haber sido campeón en cuatro divisiones distintas a Saúl aún no lo ponen a la par de boxeadores como J.C. Chávez, J.M. Márquez, Marco Barrera, entre otros.

Para diversos especialistas del pugilismo, Saúl Álvarez aún no es un ídolo para el boxeo en México. Algunos no creen que llegue a estar a la par de un Julio César Chávez, otros consideran que aún tiene tiempo para dar ese salto y por último, algunos creen que la afición mexicana no valorará al ‘Canelo’ hasta que lo vean retirado.

Lo que es cierto es que aún queda ‘Canelo’ por un buen rato, apenas tiene 30 años, en este 2021 quiere pelear otras dos veces además de este combate contra Saunders, y cada rival que pasa por él, lo destroza.

