Urge alerta de género en Chihuahua: diputada

La diputada Deyanira Ozaeta, exhortó al Gobierno del Estado de Chihuahua para que destine los recursos necesarios para planes y programas orientados a la prevención de la violencia en contra de las mujeres, así como dotar de los recursos humanos y materiales necesarios a la Fiscalía Especializada de la Mujer; además, se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con la finalidad de que se declare, a la brevedad posible, la alerta de género en el estado de Chihuahua.

En su exposición de motivos, la legisladora del PT, precisó que hace un mes durante la presentación de un paquete legislativo sobre los derechos de las mujeres, el gobernador insistía en que, estas acciones legislativas reforzarían el trabajo que ha venido haciendo en su gobierno para eliminar la violencia en contra de las mujeres.

“Por lo anterior, nos surgen dudas pues si bien es relevante la normatividad, son igual de importantes las acciones, el presupuesto que se le destine a esa causa. No es válido decir y no hacer, no es justo para las mujeres que en el discurso sean relevantes, pero en los hechos sean olvidadas”, dijo.

En este sentido, agregó que, en el 2017, el Gobierno del Estado se comprometió a realizar dicho programa, el cual tenía el objetivo de atender los fenómenos de Violencia de Género, Trata de Personas y la Desaparición y/o Ausencia Voluntaria, a través de un modelo que trabajaba de forma integral las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

