Marco Antonio Regil: “nunca he renunciado a la televisión”

UNOTV

Marco Antonio Regil se ha alejado de la televisión pero no por falta de interés, se debe a que el conductor no ha encontrado un proyecto que se apegue a su nueva filosofía de vida

Regil confiesa haber rechazado recientemente dos proyectos de televisión pues no está de acuerdo en anunciar productos que él no consume por ser dañinos para el organismo. A pesar de haber propuesto en diversas televisoras la idea de realizar un talk show que promueva la salud emocional, educación financiera y crecimiento personal, aún no ha existido alguien que quiera correr el riesgo.

Desde hace 18 años Marco Antonio Regil comenzó a dar conferencias sobre el bienestar financiero, la salud emocional así como la manera de alcanzar la felicidad.

“Crecí en un mundo de crecimiento personal por que mi mamá era conferencista y coach de vida”, aseguró Marco Antonio Regil.

En 1985 Marco Antonio Regil comenzó a trabajar en diversas estaciones de radio y televisión local, tiempo después llegó a CDMX a trabajar como locutor de una importante estación ganando 2 mil pesos al mes.

“Yo andaba en metro , el dinero no me alcanzaba y tenía mis tarjetas endeudadas” Marco Antonio Regil

Por años batalló con sus finanzas hasta que llegó “Atínale al precio” en 1997, Marco comenzó a ganar importantes cantidades de dinero pero también empezó a gastar más, “entre mas ganaba, más gastaba”, añadió en entrevista para Unotv.com.

Los sueños de Marco Antonio Regil comenzaron a cobrar vida, le compró una casa a su mamá y una para él, compró coches y realizó viajes hasta que se dio cuenta que la felicidad no se obtiene a través de cosas materiales, pues una vez que las necesidades básicas están cubiertas comienzan los gastos innecesarios.

Comentarios