Andrés Roemer rechaza haber violado, agredido o amenazado a alguna mujer

Andrés Roemer, diplomático, catedrático y escritor mexicano, rechazó por medio de un comunicado haber violado, agredido o amenazado a alguna mujer.

“Nunca he hecho nada en contra de la voluntad de otro ser humano. Por el momento ésta es la única declaración que emitiré en tanto se desarrollan los procedimientos judiciales y las investigaciones que de acuerdo a los medios se realizan en mi contra”.

Asimismo, el comunicador e investigador aseguró que se enteró a través de los medios de comunicación de que se había librado una orden de aprehensión en su contra.

“No conozco las acusaciones que dan origen a la misma ya que no se ha respetado mi derecho a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia que debe regir cualquier procedimiento penal. No fui citado a declarar ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de que se me acusa y por tanto no me he podido defender”.