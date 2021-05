Entre cierres y accidentados caminos hacia recuperar la democracia

En plena campaña electoral pandémica, parece estar ausente la tan llevada y traída “Susana Distancia”, tal cual después de un año y tres meses como sociedad no hemos aprendido nada, es cualquier partido, tan Morenos como Coaliciones; pero si se incrementan los contagios, esos candidatos tendrán donde atenderse, por supuesto en el sector privado; mientras que la ciudadanía en general como usted, como yo, saturaremos los hospitales públicos que al menos en el estado, ya están a punto de nuevo al semáforo rojo.

Los llevados y traídos súper cierres, han generado inconformidad, hasta la presidencia Municipal ha fijado una postura contraria, si bien es cierto vamos en ascenso con los contagios, necesitamos conciencia como sociedad, ya que al ver los viernes en la tarde las entradas de los supermercados, se aprecia justamente lo que se trata de evitar, aglomeraciones de personas, mientras tanto a nivel nacional no cambian mucho las cosas, Salgado Macedonio en Guerrero auspiciando y manejando por la puerta de atrás la campaña de su hija, con la venia de nuestro presidente que pretende “Reformar los Organismos Autónomos”, por ideología, o quizá por su brecha generacional, o borrachera de poder, no se da cuenta que México no volverá a ser el México de 1970, donde la dictadura pretendía callar las voces de la diferencia, y que gracias a toda la desconfianza en relación a las elecciones, generó estos organismos, que aunque caros económicamente, han dado certeza jurídica al ciudadano al momento de elegir una opción política, como le permitió a él ganar en 2018 y hacer tres campañas electorales, además de las giras que organizó por todo el país, no es momento de secundar amenazas contra instituciones, es momento de ejercer el poder, y no usarlo para hacer campañas mediocres a favor del partido.

Es momento de usar la cabeza y combatir la violencia ya que este gobierno se enfrenta a homicidios y feminicidios diariamente, sin contar el cierre de empresas por falta de apoyo debido a la crisis, y hasta las malas decisiones de salir de los estándares de evaluación internacionales como las calificadoras, y la evaluación Pisa, habrá que analizar si es conveniente seguir con una democracia cada día más impuesta o a modo y polarización, o si conviene salir de este camino accidentado entre obras mal hechas, que causan polémica, recordemos que el NAIM con todo y sus grandes gastos habría ganado el premio en arquitectura, comparado con Santa Lucía, que es una pista mal construida, nos merecemos globalidad, estar a la altura de las exigencias mundiales… no ir hacia atrás, merecemos solidez, no ocurrencias, tan es así que en este estado, con otro líder, hemos enfrentado cinco años de ocurrencia, y Chihuahua no tiene obra pública, por más que sea de un partido de derecha; y el país lo lleva la izquierda, una izquierda que prometió mucho, ha desbalanceado instituciones, también gobierna a modo, no reconoce errores, y saltan a la vista tan es así como las muertes lamentables por el accidente de la línea 12 del metro… No se trata de partidos, se trata de visión para gobernar, se trata de preparación, se trata de involucrarse como sociedad, se trata de empatía, se trata utilizar los recursos para invertir los en gastos necesarios e inversiones…no más despensas o apoyos que encasillen a la gente a vivir de dádivas, sino propuestas que permitan salir de la pobreza, y generar oportunidades.

Gracias.

Comentarios