Se esperan días mayormente soleados para esta semana en la capital

En promedio las temperaturas máximas se mantendrán arriba de los 30 grados Celsius

Esta será una semana con días mayormente soleados en la ciudad de Chihuahua, excepto jueves y viernes que se esperan nublados, además de temperaturas promedio que rebasarán los 30 grados Celsius, según datos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA.

La dependencia municipal pide a los chihuahuenses seguir las recomendaciones preventivas referentes a las altas temperaturas para evitar deshidrataciones y otras enfermedades derivadas de prolongadas exposiciones a los rayos del sol. De igual manera se estarán presentando diariamente vientos que podrían superar los 40 kilómetros por hora.

Este lunes la temperatura máxima será de 31 grados Celsius y la mínima de 13; para el martes, la temperatura oscilará en los 26 grados como máxima y 11° C la mínima; el miércoles se pronostican 31 grados como máxima y 15 como mínima; mientras que para jueves y viernes se esperan de manera respectiva 32 y 35 grados Celsius para las temperaturas máximas y 18° C para las mínimas en ambos días.

Para evitar incidentes por el calor sigue estas recomendaciones:

Quédate en casa en la medida de lo posible, no te expongas ni expongas a los tuyos

Hidrátate; consume abundantes líquidos y consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

No te expongas por tiempos prolongados a los rayos del sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Si realizas ejercicio, utiliza ropa adecuada y hazlo preferentemente durante las mañanas o tardes

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

