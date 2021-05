Los Marcos tuvieron la oportunidad de resolver el relleno sanitario y no hicieron nada: Miguel Riggs

En esta rebatinga que tienen los dos Marcos con el relleno sanitario dijo Miguel Riggs: Tanto Quezada como Bonilla, es que el primero fue alcalde y no hizo nada con ese reclamo que lleva años y no fue para mover un dedo durante su gestión. En su momento no hizo nada por temor a que le sucediera lo mismo que a Juan Blanco.

Ahora Bonilla que estuvo como director tuvo varios reclamos como director de Desarrollo Humano, y él junto con Jauregui se reunieron para entablar una solución para los vecinos, pero hasta la fecha no existe tal. Ambos personajes han tenido la oportunidad de darle solución en su debido momento, pero no hicieron nada por estos vecinos que llevan desde antes del 2008 con reclamos.

“Yo personalmente recorrí el lugar hace semanas y es un completo desorden, porque no solo son los olores y contaminación, sino que hay basura por todo alrededor de la zona”.

Es necesario darle solución al problema, porque les responden a los vecinos que lo quitaran en unos años, cuando esa situación es apremiante que se resuelva de tajo, dijo Miguel Riggs.

