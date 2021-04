Senador Primo Dothé renuncia a militancia de Morena y deja su escaño

24 HORAS

POR: KARINA AGUILAR

El senador Dothé Mata denunció que Morena decidió otorgar cuatro distritos de San Luis Potosí, “a un sector de la mafia criminal, cuyos expedientes están contenidos y congelados en la FGR”.

El senador por San Luis Potosí, Primo Dothé, anunció su renuncia a la militancia de Morena, por considerar que la mafia del poder está imponiendo candidaturas al interior de ese partido; ante lo cual, solicitó licencia definitiva para separarse de su cargo como senador.

“Permanecer en este esquema, intentando justificarme no es posible, no es ético y no es moralmente admisible. Yo no voy a ser cómplice por consentimiento pero tampoco por omisión, no creo que las actitudes de la nomenclatura cambien para bien después del proceso electoral, la lógica más simple indica incluso el más sucio pragmatismo se va a intensificar, sobre todo cuando se retire de la vida pública Andrés Manuel López Obrador”, advirtió.

El senador Dothé Mata considero que a los militantes de Mornea, “no nos debería ser permitido simular, no identificamos y acuñamos el concepto de la mafia del poder, e incluso precisamos con valor hasta el nivel personal las traiciones al pueblo de México. Hoy nadie lo puede negar, sin faltar a la verdad, una buena parte de esa mafia del poder, está en las candidaturas de Morena”, acusó.

Señaló que desde la cúpula nacional, se “ha comenzado a pulverizar la solidez moral que durante la mayor parte de su existencia como partido político, concilió los intereses legítimos de la democracia y de la población”.

Denunció que Morena decidió otorgar cuatro distritos de San Luis Potosí, “a un sector de la mafia criminal, cuyos expedientes están contenidos y congelados en la Fiscalía General de la República y muy identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera, esa decisión de entregar las candidaturas, en los cuatro distritos federales, no fue una componenda política, si no un verdadero pacto con la alta criminalidad”.

