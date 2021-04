Resuelve Dspm error administrativo que afectó vales de combustible a policías

Gilberto Loya Chávez, director de seguridad pública, informó que debido a un error administrativo el porcentaje de vales de combustible que se asigna a cada elemento fue disminuido, sin embargo, ya se solucionó para mantener el rango normal.

“Para el día de hoy en la mañana debió haber quedado resuelto, no me han reportado que no haya sido así. Fue un tema de un error, no hay una disposición para la disminución del combustible”, precisó.

El Comisario dejó en claro que para esta administración siempre ha sido prioridad el tema de la seguridad pública, y por ende no hay disposición alguna para la disminución del combustible en las unidades de la corporación

