Canelo Álvarez revela los millones que puede llegar a ganar al mes

Claudia García

as.com

El boxeador mexicano ha concedido una entrevista a Graham Besinger en la que se ha confesado sobre sus orígenes humildes y su ambición con los negocios.

Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores del mundo, pero en la construcción de su imagen de hombre de éxito se encuentran muchas más cosas que sus puños. El mexicano ha concedido una larga y muy personal entrevista al periodista Graham Besinger en la que ha hablado de las facetas menos conocidas de su vida.

El púgil siempre se ha mostrado orgulloso de haber llegado a dónde está a base de perseverancia y empeño, y destaca su curiosidad por conocer cosas nuevas como una de sus mayores virtudes. Sus orígenes fueron humildes, y eso es algo que Canelo nunca ha olvidado, y que le ha servido de acicate para sus ambiciones empresariales. A día de hoy, el boxeador no tiene reparos en afirmar que quiere “ser millonario en los negocios”.

“No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender”, expresó, antes de añadir que “siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”. Y es que la fortuna que le granjeó de primeras su carrera sobre el ring se expande cada vez más en otras direcciones. “Me gustan los bienes raíces”, explicó, “de todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares”.

Sus ingresos, además, podrían aumentar considerablemente muy pronto: Canelo ultima los detalles de su entrada en la industria gasolinera. Próximamente, pondrá en marcha en su país natal entre “90 y 100 gasolineras”, que llevarán el nombre de Canelo Energy. Un desafío con el que se muestra muy entusiasmado y que él mismo denomina su “reto más grande”.

Por otro lado, el boxeador también desveló en la entrevista a qué le hubiera gustado dedicarse profesionalmente si nunca hubiera llegado a subirse a un ring: piloto de Fórmula 1 o jugador de golf. De hecho, Canelo practica a menudo esta última disciplina, y, según ha reconocido, se sirve de vídeos de Tiger Woods para mejorar su técnica.

