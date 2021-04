Willie Colón reaparece tras grave accidente automovilístico

Quién

El salsero Willie Colón reapareció en redes sociales luego de informarse que el pasado 20 de abril sufrió un aparatoso accidente automovilístico cuando viajaba con su esposa Julia, en Carolina del Norte.

A través de las distintas plataformas digitales, el artista de 70 años agradeció el cariño de sus seguidores y explicó que, a pesar de encontrarse estable, su recuperación no va tan bien como se informó a través de distintos medios de comunicación.

“Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB”, informó el músico de origen puertorriqueño.

Hace pocos días trascendió que el intérprete y su esposa fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local, lugar donde se confirmó que las lesiones de Colón incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en una vértebra cervical.

Por su parte, la esposa del cantante de temas como “El gran varón” o “Talento de televisión” también sufrió algunas laceraciones y contusiones, pero fue dada de alta.

