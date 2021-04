En la mesa del rincón

Alcontacto.com.mx

PALO A MORENA

El Tribunal electoral federal por fin hizo su chamba. Canceló la candidatura mañosa de Félix Salgado Macedonio, no por violador, porque no hay sentencia que lo confirme, sino por omitir informe de gastos de precampaña.

Igualmente, el TEPJF secundó al INE para frenar que MORENA obtenga más diputados federales de los que legalmente obtenga en las urnas.

Hay que estar pendiente de lo que venga, no vaya a ser que le compensen algo al partido de moda, con tal de agradar al presidente.

AMLO, BIEN… EN CENTROAMÉRICA

Por cierto, en terrenos internacionales, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, buscará un arreglo con Guatemala y otros países de Centroamérica para tratar de frenar la migración ilegal. La neta del planeta es que la propuesta de meterla lana a la región, es propuesta de López Obrador.

CORRAL PENDENCIERO

Corral enfureció con la marcha de los Lebaron, que piden su destitución por presuntas complacencias con el crimen organizado. El góber acusó a los familiares de las 17 personas que fueron arteramente asesinadas en la comunidad de Bavispe, de ser también victimarios y responsables de despojo.

PEOR QUE CON DUARTE

Hablando de enchiladas, el insufrible secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, ya dejó claro que dejará ensartados a los proveedores del gobierno estatal, porque no hay para pagarles, y que será la siguiente administración la que se quede con la bronca.

Deslinde al estilo AMLO: pretextos, bravatas, baladronadas y cobardías.

EL TRAMPOSO QUINTANA

Víctor Quintana, colorido como el arcoíris, por aquello que ha andado en el PAN, PRD, de corralista y de pejista, en el 2004 quiso engañar a la autoridad electoral de que residía en ciudad Cuauhtémoc, cuando en realidad vivía en el extravagante fraccionamiento Puerta de Hierro. Esa trampa impidió que tomara protesta domo diputado local.

El izquierdoso “fifí” amenaza con engañar a los electores al norte de la ciudad como candidato a diputado local.

PAN, FLOJO EN EL 18

Donde se avizora fuerte competencia para el PAN, es el distrito 18. El candidato de MORENA, Fermín Ordoñez, seguro le dará carrilla a Carla Rivas, una joven sin experiencia política.

Ordoñez Arana ha trabajado el sector durante los años que militó en el PRI; también lo coqueteó como independiente, luego quiso entrar al gobierno de Maru, pero finalmente decidió reencontrarse con Marco Quezada en MORENA.

TIRO INTERESANTE

El que tiene buena pinta para hacer buen papel en campaña es Rubén Castañeda. El regidor de MORENA pidió licencia para contenderle a Mario Vázquez el distrito 16.

El territorio es muy panista, pero Vázquez Robles es un zorro en las lides de la política y el servicio público, sin embargo, Castañeda es un tipo empático y abierto, por lo que Mario tendrá un buen sinodal.

ROCÍO GONZÁLEZ, MUCHA PIEZA PARA EL TISCA

La candidata del PAN a la diputación del octavo distrito canta muy bien las rancheras. La chaparrita es aguerrida y con un colmillote retorcido. Ha sido regidora y diputada local, por lo que conoce al dedillo el territorio que pisa.

En cambio, su adversario, Fernando Tiscareño, quien militó por años en el PRI y trabajó para Marco Quezada, es sobrino de la presidenta del consejo nacional de MORENA, primo de la secretaria del trabajo en el gabinete del Andrés Manuel, y primo de la delegada federal de Bienestar, por lo que su candidatura se le atribuye al parentesco y no a una trayectoria social.

