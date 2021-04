Captan juntos a Jennifer Lopez y Alex Rodriguez luego de su separación

Quién

Arturo Perea

Días después del anuncio de su ruptura, la cantante y el ex beisbolista cenaron juntos, lo que levantó sospechas de una posible reconciliación.

El pasado 15 de abril, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez confirmaron lo que ya se venía especulando, su compromiso quedaba anulado y ambos decidieron tomar caminos por separado.

Y aunque tras la ruptura, ambos confirmaron a través de un comunicado que su intención no era la de desaparecer por completo de sus vidas, hace unos días una fuente cercana a la cantante reveló a E! News que la que había dado el paso de terminar la relación fue JLo debido a que “no confiaba de forma plena en el empresario y ex deportista”.

A pesar de la ruptura la ex pareja se reunió este fin de semana para cenar y platicar y fueron vistos juntos en el Hotel Bel-Air de Los Ángeles. Una fuente cercana confesó al portal Page Six que ambos salieron a cenar en la terraza del restaurante de ese lugar. Además confirmó que el encuentro fue muy cercano y que el ex pelotero está haciendo lo que sea por tratar de reconquistarla.

El lugar donde se dio el encuentro casualmente es donde la pareja tuvo su primera cita oficial en el 2017. “Todavía parecía que había amor y respeto ahí”, dijo la fuente. Aunque también aseguró: “La cena no tenía intenciones de ser romántica”.

Sin embargo, otro informante aseguró que:”Alex voló a Los Ángeles el jueves por la noche para ver a Jennifer”, le dijo a E! News’. “Él no quiere renunciar a su relación y está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Pasó dos noches con ella, tratando de resolver las cosas”.

La misma fuente que le informó sobre la reunión de Jennifer y Alex, dijo: “Él sigue tratando de mostrarle a ella lo serio que es y lo mucho que la ama. Pero ella todavía siente que sus problemas no se pueden resolver y que deberían seguir adelante”.

Tan solo unos días atrás, otra fuente cercana a la protagonista de Hustlers contó que la cantante se había refugiado en su ex esposo, Marc Anthony, quien, como amigo y padre de sus hijos, le estaba brindado el apoyo que necesitaba, luego de terminar su compromiso.

En marzo, varias fuentes le dijeron a E! News que los dos habían cancelado su compromiso de casi dos años y se habían separado después de cuatro años juntos. Más tarde, la pareja emitió un comunicado conjunto en el que decía que “todos los informes son inexactos”, y agregaron, “Estamos trabajando en algunas cosas” y A-Rod voló a República Dominicana para reunirse con J.Lo, quien estaba filmando una película allí.

Poco antes de que anunciaran su separación, Jennifer y Alex estuvieron juntos en República Dominicana, donde ella estaba filmando ‘Shotgun Wedding’, y los paparazzi los vieron de buen ánimo y muy cariñosos.

La razón de ese viaje que hizo el ex pelotero a la isla caribeña, fue porque Rodriguez quería demostrarle a Lopez que se tomaba muy en serio su relación. Tras la ruptura, Alex Rodriguez incluyó a Jennifer Lopez en el festejo de cumpleaños de su hija Ella, y JLo le mostró el amor a la adolescente, enviándole una tierna felicitación.

