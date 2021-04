49s tienen en la mira a 5 quarterbacks con el tercer turno global

Nick Wagoner | ESPN.com

Tres semanas después del atrevido cambio de los San Francisco 49ers para subir en el orden de selección al turno No. 3 de la primera ronda del Draft 2021 de la NFL, el coach Kyle Shanahan dijo que el equipo ya se sentía lo suficientemente cómodo para reclutar a tres de los cinco mejores prospectos en la posición de quarterback, pero que podrían ”llegar allí” con las los turnos 4 y 5.

En el último mes, Shanahan, el gerente general John Lynch y sus staff trabajaron para no sólo ver si estaban lo suficientemente cómodos con los cinco prospectos (Trevor Lawrence de Clemson, Zach Wilson de BYU, Mac Jones de Alabama, Trey Lance de Nrth Dakota State y Justin Fields de Ohio State), pero también decidir cuál de todos es el más adecuado para hacer su elección.

Al hablar con los medios alrededor de 30 minutos, días antes de hacer oficial su decisión, Shanahan hizo su mejor esfuerzo para no dar indicios sobre las preferencias de los 49ers y dijo que, de hecho, el equipo se ha interesado por los cinco prospectos.

“Sabíamos que en su momento había tres. Por eso creímos que el tercer turno era una opción”, señaló Shanahan. “Tras hacer todo el proceso, me sentí bien con los cinco prospectos en el tercer turno. Sí, probablemente preferíamos a uno hace smanas, pero sabíamos que no era algo escrito en piedra y que la única forma de saber un poco más, especialmente cuando no puedes reunirte con ellos (…) era si nos acercábamos a un punto en el que pudiéramos hacer algo que no tuviéramos que ocultar.

“Lo hicimos. En ese momento, todos los candidatos se han hecho más fuertes y sí, probablemente comenzamos con un prospecto en mente, pero ese ha mejorado desde entonces y lo mismo con todos los demás candidatos”, agregó.

Desde que se anunció el cambio, los 49ers han operado bajo la presunción común de que Lawrence y Wilson serán tomados con las dos primeras selecciones, lo que les dejará la opción de elegir entre Jones, Lance y Fields.

Poco después del cambio, Jones fue a quien los analistas más se relacionaron con los 49ers y se creyó que era el tercero en la lista de mejores prospectos detrás de Wilson y Lawrence. El 30 de marzo, Lynch y Shanahan viajaron al segundo pro day de Jones, mientras que otro contingente, incluido el asistente del gerente general Adam Peters, fue a Ohio State para ver a Fields.

Después de eso, los 49ers también tuvieron un rol importante en los segundos pro days de Lance y Field, a los que Shanahan y Lynch asistieron. En el proceso, Lynch dijo que los 49ers han reunido opiniones de coaches, scouts, entrenadores universitarios, coaches de quarterback privados y familiares de los tres jugadores.

Aunque Lynch dijo que anima a cualquiera a creer con firmeza en sus opiniones, la decisión final será suya y, especialmente, de Shanahan.

“Ha sido un proceso increíblemente minucioso, pero, al final, alguien tuvo que ser responsable de tomar la decisión y en este caso, se trata de ambos”, dijo Lynch. “Todos tienen en sus contratos un ‘Tú haz esto’, y el draft es mío, pero le dije a Kyle desde el inicio que estamos juntos en esto y cuando se trata los quarterbacks, tenemos un coach que también es nuestro genio ofensivo y siempre me remitiré a él.

“Lo agradable de eso es que me parece que Kyle respeta mi opinión lo suficiente, siempre la quiere y al final, tomamos decisiones y el jueves tenemos una selección que, ojalá, nos enorgullezca a todos, pero eso será juzgado en los próximos años y hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para para asegurarnos que es la mejor decisión parala franquicia”, añadió.

Otra pieza del rompecabezas que debe aclararse pronto es lo que sucederá con el actual quarterback titular Jimmy Garoppolo. Lynch y Shanahan han indicado que, a menos de que se trate de una oferta de cambio irresistible, su intención es mantener a Garoppolo mientras que el quarterback tomado en el draft aprende de él y compite por el puesto.

Ese tono pareció suavizarse un poco este lunes, cuando se les preguntó a ambos varias veces sobre Garoppolo, incluido si estaría en el roster del equipo tras el draft.

“No puedo garantizar que todos en el mundo estén vivos el domingo, así que no puedo garantizar quién estará en nuestro roster el domingo. Eso es para todos”, indicó Shanahan.

En una nota menos macabre, Lynch dijo que estuvo en contacto la semana pasada con Garoppolo y que el pasador ha tomado parte en las reuniones virtuales y planea estar en el programa de entrenamiento físico del receso de temporada.

“Jimmy ha sido totalmente profesional, como siempre con nosotros”, señaló Lynch. “Algo que siempre hemos intentado hacer con todos nuestros jugadores y con Jimmy también es ser frontales y honestos y cuando la gente es así, con lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos y mi experiencia como jugador, uno puede vivir con eso”.

Mientras el mundo de la NFL espera a saber cuál será la selección de los 49ers con el tercer turno global, Lynch sí confirmó una decisión que ya tomó. El equipo ejercerá la opción de quinto año del tackle derecho Mike McGlinchey, la selección de primera ronda de San Francisco en draft de 2018, lo que significa que, a menos de que acuerden una extensión de contrato antes de eso, McGlinchey ganará $1088 millones totalmente garantizados en 2022.

