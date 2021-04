Podrían presentarse vientos fuertes y descensos en la temperatura esta semana

– Los cambios en el clima son debido al frente frío número 54

Debido al frente frío número 54, que se extenderá por la región noroeste del país, podrían presentarse vientos fuertes y un descenso de la temperatura para los próximos días en la ciudad de Chihuahua, mismos que también se presentarán mayormente soleados a partir del martes según datos emitidos por la Coordinación Municipal de Protección Civil y de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA.

Este lunes habrá cielo con nublados intermitentes, temperatura máxima de 33 grados Celsius y mínima de 17, así como vientos de hasta 55 kilómetros por hora; el martes la temperatura máxima será de 30 grados y la mínima de 16° C, con vientos de hasta 68 kilómetros; el miércoles el termómetro ascenderá a los 27 grados y descenderá a los 12° C, con velocidad de viento de hasta 62 kilómetros por hora; en tanto jueves y viernes las temperaturas máximas descenderán a los 23 y 24 grados Celsius y las mínimas a 9 y 10 grados, respectivamente, así como vientos que superarán los 40 kilómetros por hora.

Ante este escenario la dependencia municipal exhorta a los chihuahuenses a tomar las debidas precauciones para evitar enfermedades respiratorias e incidentes ocasionados por los ventarrones.

Recomendaciones ante presencia de vientos:

No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos

Evita realizar fogatas en la vía pública, parques o centros recreativos y de ser así, apágalas por completo

No quemes pasto o basura, mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda

No deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos y resguarda a tus mascotas en áreas seguras de la vivienda

Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, utiliza los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias

Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento

De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso

Si observas un incendio, árbol a punto de caer o alguna otra situación riesgosa, repórtala de inmediato a la línea 9-1-1

