México en el Limbo

Por: Rocio Alejandra Castillo Cervantes

Estamos enfrentando un regreso a quizá los años 70’s en cuanto a la manera de tomar decisiones de nuestros gobernantes, en un conjunto de reformas que es posible que son aceptadas por la ideología, más allá de la preparación; además de contar con la mayoría parlamentaria sin pensar en el beneficio que conlleven a la población en general; sumado a la mayor crisis económica del presente siglo debido a la pandemia, tenemos como principio, que no sabemos hacia dónde nos estamos encausando como país con la creación de la ley de los datos biométricos, es un claro ejemplo, por una parte el gobierno federal vende la idea que es para combatir la delincuencia organizada, pero conlleva que se cuenten con todos nuestros datos como ciudadanos, tales como huellas digitales, iris, nuestros datos personales… ¿en dónde estaría la frontera de la democracia y la libre elección con éstos datos en su poder?, ¿Quién nos asegura que no serán utilizados para otros fines meramente electorales?, todo dependerá de la buena fe de los gobernantes, hay que analizar bien en qué clase de país nos estamos convirtiendo, ya que si para poder adquirir una línea telefónica pretenden tener nuestro registro, hasta dónde viola nuestras garantías individuales, nuestro derecho a la libertad, es verdad que ya salió el primer amparo. Se sabe que esta clase de registros se ha usado en países poco democráticos; por otro lado las modificaciones que se pretenden hacer a la constitución para la reelección del primer Ministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar argumentando que el poder judicial va a mantener su verdadera autonomía, lejos del nepotismo y el poder económico, ¿Por qué solo él puede cumplir con los propósitos de transformación de la 4t?, ¿Acaso se pretende que la “Nueva Independencia del Poder Judicial, sea dependiente del Poder Político?, todos estos cambios generan en mí más preguntas que respuestas; mientas que se prenden focos rojos en todo el país sobre violencia, manejo electoral de la pandemia y el semáforo; y viviendo en un estado de los más golpeados por contagios, donde estamos a punto de volver al rojo, donde los supercierres afectan a la industria, los negocios; pero a mi ver son necesarios para contener a una población que está harta de permanecer encerrada, no se está tomando en cuenta la salud mental de las personas, sobretodo de la clase media, que ha sido la más golpeada por este mal manejo estatal y federal, sin contar en un ambiente políticamente enrarecido, donde son necesarias propuestas, más que ideologías arcaicas, involucrarse como sociedad, porque cualquier decisión que en junio se tome nos va a afectar el rumbo hacia dónde queremos ir.

Lo que es un hecho, es que nuestro nuev@ gobernante, enfrentará desde el estado grande, grandes retos económicos y políticos; recibiendo un estado en crisis, con una iniciativa privada que necesita fondos de apoyo y una relación con la federación resquebrajada.

Analicemos Bien Por Dónde Vamos.

Gracias.

