Ofrecía trabajo y becas: así era el presunto modus operandi de Saúl Huerta para abusar de menores

Los afectados mencionaron que el político los violentó en un temazcal

Tras la denuncia que recibió el diputado Benjamín Saúl huerta Corona por abuso sexual a un menor de 15 años, se dieron a conocer testimonios de otros jóvenes que también aseguraron ser violentados por el morenista y coincidieron en que el político tenía un modus operandi.

El noticiero En Punto de Televisa, expresó en su emisión del pasado viernes que contaba con algunos testimonios de otras personas que señalaron haber sido abusadas por Huerta Corona y recalcaron que el modus operandi era similar en todos los casos.

“Fue a mi pueblo, ahí lo conocí y mi papá igual. Y ya me ofreció un trabajo de manejar con él de andar manejando”, destacó el afectado quien solicitó ser llamado Juan.

Asimismo, destacó que el presunto abuso sexual en su contra por parte de Saúl Huerta sucedió cuando el político buscaba ser diputado federal por el distrito 11 de Puebla hacía campaña en San Francisco Totimehuacan.

Juan, quien actualmente tiene 20 años, señaló para el programa de noticias que en ese entonces él acudió al despacho de Huerta Corona y que el diputado le dijo que irían a un restaurante de mariscos, sin embargo, al momento de estar en el lugar, Saúl Huerta le solicitó al mesero que le trajera “la bebida de siempre”.

De ahí empezó a enseñarme videos sexuales de hombres después de que tomé la bebida que me dio me empecé sentir mareado. Después de que acabamos de comer me dijo que iríamos a los temazcales y me empezó a hacer preguntas sexuales; como era chico no le dije a mi padre.

Ya en los temazcales, Juan narró que presuntamente el diputado por Morena le dijo que se despojara de su vestimenta y comenzó a tocar sus genitales.

“Me dijo que me quitara la ropa, que tuviera confianza, que éramos hombres y que no tuviera pena. Después de ahí me empezó a agarrar mi parte íntima, yo no quería, ya estaba mareado. Tardó seis minutos y después me dijo que no fuera a decir nada con mis papás porque les iba a pasar algo a ellos”.

Ante esto, Juan decidió irse de México, pues aseguró que Saúl Huerta lo amenazó de muerte y por eso decidió no contarle nada a su papá.

“Le agarré odio a ese señor y después me habló para que fuera a trabajar con él. Ya no le respondí nada y solo les dije a mis papás que yo me quería venir para acá”, destacó el entrevistado.

El padre de Juan confirmó la versión de su hijo y señaló que un día él le dijo que ya no quería trabajar con el diputado y que deseaba irse a vivir a Estados Unidos.

Por otra parte, un joven de 16 años también dio su testimonio y es originario de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela en Puebla. Así como Juan, este joven mencionó que, cuando conoció a Saúl Huerta, el político le ofreció apoyo para una beca escolar y mencionó que a él también lo violentó en un baño de vapor.

Cabe recordar que el pasado miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron en un hotel de la Ciudad de México a Benjamín Saúl Huerta Corona: el diputado federal de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) en Puebla, después de que un menor, de 15 años de edad, lo acusó de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él.

Sin embargo, después fue liberado: solamente estuvo arrestado durante un par de horas en la Ciudad de México.

El funcionario público otorgó una conferencia de prensa la noche del 21 de abril. Ahí, se deslindó de cualquier responsabilidad.

“Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz; hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública”, dijo el político.

