Grabar videos en TikTok es delito electoral: Bienestar

Los funcionarios públicos no pueden utilizar sus cuentas personales de redes sociales en horario laboral, incluyendo TikTok.

Los funcionarios públicos que utilicen sus cuentas personales de TikTok para hacer proselitismo en horario de trabajo, pueden ser denunciados, ya que esto constituye un delito electoral.

De acuerdo con el “Instructivo de lo que se puede hacer y no se debe hacer por parte de los servidores públicos durante las campañas electorales y la jornada electoral“, emitido por la Secretaría de Bienestar, en la veda electoral los funcionarios públicos tienen prohibido “usar cuentas de correo electrónico y redes sociales personales en horario laboral para enviar mensajes que puedan afectar la imparcialidad y objetividad institucional, aunque se trate de tu cuenta personal en Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, o cualquier red social”.

Explica también que, “en horario laboral no pueden ser utilizadas ni a favor o en contra de cualquier partido político, candidata o candidato, incluso inducir a no votar, no puedes realizar ningún tipo de comentario, compartir información o dar me gusta a algún tipo de publicación de tipo electoral”.

Por otro lado, también está prohibido utilizar las cuentas de correo electrónico institucional o páginas oficiales de la dependencia “con fines político-electorales; tales como, enviar mensajes de tu cuenta institucional en los que se aborden temas a favor o en contra de partidos políticos, coaliciones, candidatas o candidatos, además de no replicar información de partidos políticos, coaliciones, candidatas o candidatos en las páginas oficiales que afecten la imparcialidad que toda persona servidor público debe tener durante un proceso electoral”.

