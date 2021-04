Cristiano busca la salida tras el portazo del Real Madrid

as.com

Desde la Gazzetta dello Sport aseguran que Cristiano abre la vía del United ante la negativa blanca. Tendría que recortar su salario actual.

“¿Volver Cristiano? No. Tiene contrato con la Juventus. Pero no tiene sentido que vuelva. Le quiero mucho, nos ha dado mucho”. Hubo cariño y también, negación. Desde el plató de El Chiringuito, Florentino Pérez cerró la opción de un posible regreso de Cristiano Ronaldo, que según la Gazzetta dello Sport ya estudia otras vías para salir de la Juventus.

Según este diario italiano, Cristiano está contento en Turín, pero no plenamente feliz. Esta temporada está siendo realmente difícil para el conjunto turinés al ceder su larguísimo reinado en Italia, que terminará con nueve ligas consecutivas ganadas, y al volver a estrellarse en Europa antes de lo previsto, cayendo ante el Oporto en octavos de final contra pronóstico. A nivel contractual, goza de un notable salario y unos beneficios fiscales inigualables para otros países, pero, aún así, seguirá buscando la salida.

El club ha mostrado públicamente la intención de que el delantero siga, pero las opiniones en Italia apuntan a que el matrimonio debería romperse por el bien de ambos. La Juve liberaría masa salarial y podría reformar la plantilla, mientras Cristiano cambiaría de aires y volvería a empezar aliviando cierta frustración.

El nuevo destino podría no ser precisamente eso, nuevo. Según apunta este diario, Cristiano Ronaldo le habría pedido a su agente, Jorge Mendes, que tanteara al Manchester United sobre un posible regreso a la que fuera su casa desde 2003 hasta 2009. Una salida que ha empezado a valorar después del no de Florentino, ya que el Real Madrid era su primera opción. Manchester era el plan B, que ahora toca ejecutar.

En Old Trafford las puertas están abiertas en público por Solskjaer, pero tienen que cuadrar las cuentas. El club sigue buscando una gran estrella y volver a Cristiano sería un relato fantástico que, además, podría ofrecer un buen rendimiento. Los números serán otra historia en unas cuentas tocadas por la pandemia. Según la Gazzetta dello Sport, el astro estaría dispuesto a bajar su salario de los 31 actuales a una cifra que rondara los 20 millones de euros. El United tendría que ver si es asumible teniendo en cuenta que varios jugadores bien valorados están en la rampa de salida y podrían ofrecer ingresos para sufragar tal operación que se antoja complicada. También lo parecía su salida del Real Madrid, y se produjo. El verano parece que será agitado para el 7, que no volverá a vestir de blanco en Madrid y sueña con volver a su otra casa.

Buenos números, pocos éxitos

32 goles en 38 partidos. El rendimiento de Cristiano Ronaldo decrece porque el tiempo no pasa en vano para nadie, pero aún así su volumen goleador sigue siendo más que notable a sus 36 años. El de Madeira ha ofrecido goles, pero el colectivo no ha funcionado tan bien como en años anteriores provocando una frustración generalizada y que el delantero estuviera en el foco achacándole, en parte, que la Juventus no cumpliera con ninguno de sus dos grandes objetivos. Aún queda la Copa contra la Atalanta, en el que podía ser un cierre dulce a Turín.

En el United encaja por muchos motivos y el rendimiento es uno de ellos. Nadie puede esperar un contrato de cinco años o diez años de goles, pero el impacto en el corto plazo podría ser inmediato. En la primera plantilla actual de los red devils, ningún jugador se acerca a esa cifra y solo Bruno Fernandes mantiene un nivel goleador de élite, pero no es delantero. Esos 30 goles podrían marcar la diferencia entre el segundo puesto actual y acercarse definitivamente al Manchester City en la pelea por el título y además, parece tener un hueco reservado en la punta de ataque.. Old Trafford y Cristiano vuelven a soñar juntos… ahora toca que se convierta en realidad.

