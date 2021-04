Broncos abren la puerta para un quarterback de primera ronda

ESPN

Aunque el gerente general George Paton expresó confianza en Drew Lock, también habló de la posibilidad de ascender en el orden de selecciones por “el tipo adecuado” en el Draft 2021

ENGLEWOOD — El gerente general de los Denver Broncos, George Paton, dijo que desea sumar “competencia” en la posición de quarterback para Drew Lock, pero también cree en ejercer paciencia.

En sus comentarios previos al draft, este jueves, Paton volvió a mencionar que le gusta el potencial de Lock como quarterback, pero no se comprometió con él como titular para la Semana 1. Paton dijo que sigue buscando activamente incorporar a un quarterback, sea con una selección de primera ronda, o vía agencia libre o canje.

Eso incluye invertir la selección N° 9 global de la primera ronda la próxima semana, o realizar un canje para ascender en el orden de selecciones. Cuando se le preguntó en específico si sumar a un quarterback en la agencia libre significaba que confiaba en Lock como titular para la Semana 1, Paton respondió, “No sé respecto a la Semana 1. Nos gusta mucho Drew. Me gusta mucho ver a Drew aquí todas las mañanas cuando llego. Está trabajando duro. Está tendiendo en la dirección correcta.

“Como ustedes saben, posee mucho talento. Pienso que se está convirtiendo en un mejor profesional, pero vamos a seguir observando la posición de quarterback. Lo he dicho desde que llegué aquí, queremos traer competencia; esa es la meta y planeamos seguir haciéndolo”.

Paton dijo que el equipo consideraría un canje para ascender en el orden de selecciones “por el tipo adecuado” el día del draft, dependiendo de quién estaba disponible después de que se realizaran las primeras selecciones.

Paton dijo que ha recibido llamadas de otros equipos respecto a moverse hacia abajo en la primera ronda, pero que no había hecho llamadas todavía respecto a moverse hacia arriba.

“Nos gusta Drew Lock”, dijo Paton. “Lo que no deseamos es forzar las cosas para traer a alguien, pagar de más, y quizás no sea tan bueno como el tipo que ya tenemos, ustedes saben, quizás no sea suficientemente bueno para competir. Queremos tener al tipo adecuado y todavía tenemos tiempo”.

George Paton insistió en su deseo de crear “competencia” en la posición de quarterback para Denver. Getty Images

Paton describió a Justin Fields de Ohio State y Trey Lance de North Dakota State como “atletas de élite”, y agregó que ambos “poseen brazos realmente fuertes, ambos son realmente muy talentosos, inteligentes; tienen todos los intangibles que buscas en un quarterback y en jugadores de fútbol americano. Les falta pulir, pero realmente techos muy altos para ambos jugadores”.

Los Broncos, que realizaron llamadas preliminares a los Detroit Lions respecto a la disponibilidad de Matthew Stafford al inicio del receso de temporada, antes de que fuera negociado a Los Angeles Rams, se mantuvieron pasivos en la agencia libre, en la posición. Paton, quien ha dicho reiteradamente que cree en el potencial de Lock, también dijo que el “mercado de canjes” seguía siendo considerado, también.

“El panorama podría cambiar después del draft, un equipo recluta a uno y quizás hay otro quarterback disponible en el mercado”, expresó Paton. “Vamos a ser pacientes, no forzarlo, pero sí queremos competencia, como he dicho desde que llegué aquí, y nada ha cambiado”.

Los Broncos finalizaron con marca de 5-11 en el primer año completo de Lock como titular, quinta temporada consecutiva sin playoffs para la organización. Lock tuvo algunos destellos, como una actuación de tres pases de touchdown en una victoria sobre Los Angeles Chargers, o su día de cuatro touchdowns frente a los Carolina Panthers.

Pero, también empató el liderato de la liga en intercepciones, con 15, y fue último entre los titulares de la NFL en porcentaje de pases completos (57.3 por ciento). Se perdió dos partidos con una lesión de hombro, y otro por rastreo de contactos cercanos con COVID-19, cuando los quarterbacks del equipo, que más tarde fueron multados, se reunieron por su cuenta sin seguir los protocolos.

Los Broncos jugaron con el receptor abierto de la escuadra de prácticas Kendall Hinton como quarterback por la mayor parte de la derrota del 29 de noviembre frente a los New Orleans Saints.

