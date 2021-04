Revista revela el motivo por detrás de la separación de Jennifer Lopez

La Botana

Una fuente confirmó a la publicación que la cantante ya no podía confiar en Alex Rodriguez.

Están surgiendo nuevos detalles sobre la separación de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez. Y según la revista People, una de las razones que llevó a la cantante y actriz a poner fin a su compromiso con el exjugador de béisbol fue el hecho de que ya no confiaba plenamente en él.

Desde que surgieron los rumores, y las confirmaciones, de que Alex había hablado en privado con una mujer, las cosas se pusieron tensas entre ellos.

People publicó una historia el miércoles (21) que describe que Lopez finalmente decidió separarse de Rodríguez porque no podía ‘confiar’ más en su prometido.

“Había estado muy infeliz”, dijo una fuente a la publicación. “Y no tenía más interés en estar con Alex”, señaló.

Esta fuente agregó además que J-Lo ‘insistió’ en la separación, aunque él quería arreglar las cosas:

“Si la traicionó o no, no importa. Ella no tolerará ese miedo en el aire entre ellos (…) Hay muchos problemas que no se han resuelto”, justifica el informante.

Otra fuente le dijo a People que el bloqueo de la Covid-19 también se sumó a los problemas de la pareja.

“A ambos les gustaba pasar más tiempo juntos en familia, pero era difícil mantener ese brillo especial cuando se veían todos los días”, asegura.

Comentarios